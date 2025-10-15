高風險非吸煙者 肺癌篩查具效益

肺癌一直是本港最致命的癌症殺手，及早確診並接受治療十分重要；惟本港2022年有55%肺癌患者確診時已達第四期。中大醫學院最新民調及研究報告則指出，透過低劑量電腦掃描(LDCT)作為肺癌篩查具有成本效益，特別是高風險非吸煙群組。 ASPIRE亞太區肺癌聯盟項目經理李旖婷表示，荷蘭一項大型研究發現，LDCT篩查可減低24%肺癌死亡率，更大幅提高第一期肺癌的比率，有助根治疾病，「而值得留意是不吸煙並不代表沒有肺癌風險，本港有18%男性及70%女性肺癌患者從未吸煙，內地更只有5.2%女性患者曾吸煙。」

近九成人認為篩查可行 中大醫學院早前向1,100名45歲以上香港市民作出問卷調查，結果顯示90.1%認為肺癌篩查可接受；88.4%認為可行；51.4%人表示自我效能感較低。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生指，「在家負責煮食、認為篩查益處較大、自覺肺癌風險較高者，較有可能認為肺癌篩查『可行』；相反，自覺接受篩查的障礙較高者，認為篩查『可行』的比率較低。」 政府推行會參與 問卷亦向30名市民作出深入電話訪談，發現會參與肺癌篩查的原因在於對醫護和政府的信任、家人朋友的影響，以及對疾病的認識與理解等。相反，部分人對自己健康有信心、怕篩查輪候時間長、擔心負擔能力、缺乏認知等，就會較抗拒接受肺癌篩查。黃至生認為，「下一步如何推動市民參與篩查為關鍵，即使有此服務，也要有人參加才有效；希望結果有助政府將來優化肺癌篩查計劃的實施策略。」



增第一期確診比率 LDCT可以提前發現肺癌的存在，惟大眾普遍認為肺癌風險只有吸煙，中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒醫生指，空氣污染、二手煙、無抽氣煮食、家族病史都屬高危因素。「我們利用決策樹和馬可夫模型，再輸入本地癌症統計、成本、存活率、風險因素及早期研究等，對比有篩查和沒有篩查的成本效益。」研究根據香港主題性住戶調查官方數據，納入了約24萬吸煙人口及19.6萬非吸煙高危人士，再參考外國的46.5%篩查參與率，即約20萬人參加。推算結果發現，有吸煙史篩查群組第一期確診率達43%，第四期為37%，比無篩查群組的17%和63%大為改善；無吸煙史組別成本效益更佳，第一期及第四期確診率為67%及25%。「研究結果支持將所有高風險人士納入肺癌篩查，例如50歲以上有家族史的非吸煙者。」 籲配合基層醫療 ASPIRE亞太區肺癌聯盟建議，政府可推行LDCT試點計劃，並納入高風險非吸煙群組，以實現早診早治；可配合醫衛局基層醫療署服務，如於地區康健中心登記安排篩查，提高服務可及性；同時融入心理支援和患者教育，減輕市民對篩查及肺癌的焦慮。