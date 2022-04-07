魚油最好飽肚食 懷孕或哺乳人士唔食得？

近年愈來愈多人開始著重養生之道，除了改善各種日常生活習慣，亦有不少人開始服用營養補充品，其中以含Omega-3的魚油最為受歡迎。但是Omega-3未必所有人都適合服用，而服用的劑量亦要注意。
Omega-3是不飽和脂肪，有助維持心臟健康、促進幼兒腦部發育，亦可降低血壓、降低膽固醇及提高身體免疫力。含有Omega-3的食物包括三文魚、合桃、豆腐及牛奶等，如果不想服用補充品，都可以透過這些食物攝取Omega-3。
食前先諮詢醫生
雖然Omega-3好處多多，但未必人人都適合食用，如懷孕或正在哺乳、正在服用其他藥物、曾對相似含Omega-3產品過敏或草本植物過敏、患病或身體不適及曾有過敏病史人士，服用前都應該先諮詢醫生意見，切勿自行胡亂服用。
最好飯後或隨餐服用
Omega-3最好於飯後或隨餐服用，因食物中的脂肪有助人體吸收魚油。而服用劑量則根據用家的年齡及健康狀況等作調整，服用前最好先向醫生查詢服食劑量，切勿在未獲醫生許可的情況下服食過量。另外心臟病患者一日最多服食一克。
或引致腸胃問題
服食Omega-3亦有可能出現副作用，有機會引致腸胃問題，包括出現噁心、肚屙、便秘等，如果出現以上症狀，可以減少服食劑量，及避色於空腹時攝取魚油。另外，Omega-3亦可能帶來其他副作用如頭痛、短期記憶力下降等問題。