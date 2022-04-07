魚油最好飽肚食 懷孕或哺乳人士唔食得？

近年愈來愈多人開始著重養生之道，除了改善各種日常生活習慣，亦有不少人開始服用營養補充品，其中以含Omega-3的魚油最為受歡迎。但是Omega-3未必所有人都適合服用，而服用的劑量亦要注意。

Omega-3是不飽和脂肪，有助維持心臟健康、促進幼兒腦部發育，亦可降低血壓、降低膽固醇及提高身體免疫力。含有Omega-3的食物包括三文魚、合桃、豆腐及牛奶等，如果不想服用補充品，都可以透過這些食物攝取Omega-3。