鼻咽癌治療後雙耳悶塞 耳咽管氣球擴張術有效改善

一位在美國矽谷工作多年的工程師，幾年前不幸得到鼻咽癌，在接受放射線治療後，鼻咽癌已獲得控制，然而這幾年來，雙耳卻持續有悶塞症狀，不時會脹痛，尤其搭飛機時更是嚴重，因此求助耳鼻喉科醫生。

在經過耳鏡檢查、純音聽力檢查、鼓室圖、耳咽管功能檢查、鼻咽喉內窺鏡、顳骨電腦斷層等一系列的檢查後，確定為阻塞型耳咽管功能障礙。在嘗試了藥物治療與中耳通氣管等傳統治療方式後，症狀仍未消失。

耳咽管氣球擴張術 安全有效治療新利器

臺北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯表示，耳咽管為調節中耳腔壓力的重要構造，介於中耳與鼻咽部之間，在成人長度約為3.6至3.8公分。耳咽管氣球擴張術為近年來針對阻塞型耳咽管功能障礙新發展的治療方式，適用於慢性(症狀持續超過3個月)阻塞型耳咽管功能障礙病患。

朱峻緯主任指出，此手術是在鼻內窺鏡的導引下，將獨特設計的氣球導管置入耳咽管內給予固定壓力，將耳咽管狹窄部分撐開，以恢復耳咽管暢通。此手術時間短、術後恢復快、疼痛少，為一種直接有效又安全之治療新利器。

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