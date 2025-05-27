鼻塞吸不到空氣？接受「微創手術」換得呼吸自由

王先生自小受鼻塞所苦，換季時更加嚴重，而改採張口呼吸時易使喉嚨口乾舌燥、紅腫不適，經光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫生黃聖凱評估後，進行「黏膜下鼻甲成型術」，術後迅速恢復，不僅鼻塞改善，連打鼾也大幅減輕，讓王先生直呼終於能好好呼吸了！
「鼻敏感」難以集中注意力 長期腫大恐致鼻道狹窄
黃聖凱醫生表示，季節交替、氣溫驟變，是鼻敏感患者最難熬的時期。鼻塞、打噴嚏或流鼻水易中斷睡眠，白天難以集中注意力。但他也提醒，若長期依賴藥物控制仍無改善(如抗組織胺、鼻用類固醇)，應留意是否為結構性問題，如下鼻甲肥大、鼻中膈彎曲。
若鼻甲組織因長期過敏或發炎而持續腫大，會導致鼻道狹窄，引起長期鼻塞。此類患者使用藥物效果相當有限，建議採手術物理性地改善鼻腔通氣。
微創黏膜下鼻甲成型術改善鼻塞 低出血及疼痛、恢復期短
黃聖凱醫生解釋，黏膜下鼻甲成型術(Submucosal Inferior Turbinoplasty)是微創手術，主要針對因慢性發炎而導致下鼻甲肥厚的病灶組織進行處理。手術重點在於移除增生的黏膜下組織與肥厚鼻甲骨，並保留大部分表層黏膜，以維持鼻腔正常的加溫與加濕功能。這項手術具有低出血、低疼痛與恢復期短等優點，可大幅降低罹患空鼻症的風險，且能有效改善鼻塞症狀，提升生活與睡眠質素。雖屬微創，但仍建議病患術後住院觀察，確保恢復順利。
戴口罩、留意氣候變化 影響生活應就醫治療
黃聖凱醫生提醒，過敏性鼻炎與氣候變化密切相關，尤其在季節交替或早晚溫差大時症狀更易加劇。民眾可透過日常調整來減少過敏發作的頻率，如避免接觸常見過敏原(塵蟎、寵物毛屑、花粉)等；居家保持空氣流通、定期更換寢具；出門時可配戴口罩降低刺激物吸入。若症狀持續或影響生活質素，建議就醫評估，尋求個人化治療方式。尤其是長期藥物治療效果不佳的患者，應考慮是否有結構性異常，及早處理才能有效改善鼻塞，提升睡眠與生活質素。
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