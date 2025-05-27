鼻塞吸不到空氣？接受「微創手術」換得呼吸自由

季節交替、氣溫驟變，是鼻敏感患者最難熬的時期。鼻塞、打噴嚏或流鼻水易中斷睡眠，白天難以集中注意力。

王先生自小受鼻塞所苦，換季時更加嚴重，而改採張口呼吸時易使喉嚨口乾舌燥、紅腫不適，經光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫生黃聖凱評估後，進行「黏膜下鼻甲成型術」，術後迅速恢復，不僅鼻塞改善，連打鼾也大幅減輕，讓王先生直呼終於能好好呼吸了！

「鼻敏感」難以集中注意力 長期腫大恐致鼻道狹窄

黃聖凱醫生表示，季節交替、氣溫驟變，是鼻敏感患者最難熬的時期。鼻塞、打噴嚏或流鼻水易中斷睡眠，白天難以集中注意力。但他也提醒，若長期依賴藥物控制仍無改善(如抗組織胺、鼻用類固醇)，應留意是否為結構性問題，如下鼻甲肥大、鼻中膈彎曲。

若鼻甲組織因長期過敏或發炎而持續腫大，會導致鼻道狹窄，引起長期鼻塞。此類患者使用藥物效果相當有限，建議採手術物理性地改善鼻腔通氣。