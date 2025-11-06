鼾聲如雷恐非小事 睡眠窒息症暗藏猝死風險

40歲男性上班族，身高170公分、體重逾120公斤，BMI高達41.3，夜裡鼻鼾聲如雷，甚至被自己的鼾聲驚醒，常出現快要窒息的感覺，一度誤以為被俾鬼砸。長期睡不好導致精神不濟、血壓升高、情緒低落。 起初他在心臟內科治療高血壓但控制不佳，轉診至台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科就診。經睡眠檢測發現，每小時呼吸中止高達80次、每次超過10秒，屬極重度睡眠窒息症。經減重並配合正壓呼吸機治療後，窒息指數降至5以下，睡眠品質與情緒皆明顯改善。

勿將疲累歸於生活壓力 留意有潛藏疾病 耳鼻喉科主任徐欣健醫生指出，許多人以為疲累只是生活壓力造成，卻忽略背後可能潛藏的「睡眠窒息症」。若長期未治療，除睡眠品質下降，也會引發高血壓及心臟疾病，是現代人不可輕視的健康警號。 睡眠窒息症影響廣 嚴重恐導致心血管疾病 睡眠窒息症是睡眠中反覆出現呼吸暫停與重啟的狀況，導致血氧下降、睡眠中斷，進而影響全身健康。患者常出現白天嗜睡、注意力不集中、頭痛、喉嚨乾、記憶力衰退及情緒不穩等問題。 徐欣健醫生表示，若長期未治療，將增加腦血管及心血管病變風險，中風與心肌梗塞機率比一般人高出6至23倍，也與糖尿病、男性陽痿、抑鬱症相關，甚至提高車禍風險12倍。嚴重者還可能因缺氧導致猝死。