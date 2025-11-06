鼾聲如雷恐非小事 睡眠窒息症暗藏猝死風險

40歲男性上班族，身高170公分、體重逾120公斤，BMI高達41.3，夜裡鼻鼾聲如雷，甚至被自己的鼾聲驚醒，常出現快要窒息的感覺，一度誤以為被俾鬼砸。長期睡不好導致精神不濟、血壓升高、情緒低落。
起初他在心臟內科治療高血壓但控制不佳，轉診至台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科就診。經睡眠檢測發現，每小時呼吸中止高達80次、每次超過10秒，屬極重度睡眠窒息症。經減重並配合正壓呼吸機治療後，窒息指數降至5以下，睡眠品質與情緒皆明顯改善。
勿將疲累歸於生活壓力 留意有潛藏疾病
耳鼻喉科主任徐欣健醫生指出，許多人以為疲累只是生活壓力造成，卻忽略背後可能潛藏的「睡眠窒息症」。若長期未治療，除睡眠品質下降，也會引發高血壓及心臟疾病，是現代人不可輕視的健康警號。
睡眠窒息症影響廣 嚴重恐導致心血管疾病
睡眠窒息症是睡眠中反覆出現呼吸暫停與重啟的狀況，導致血氧下降、睡眠中斷，進而影響全身健康。患者常出現白天嗜睡、注意力不集中、頭痛、喉嚨乾、記憶力衰退及情緒不穩等問題。
徐欣健醫生表示，若長期未治療，將增加腦血管及心血管病變風險，中風與心肌梗塞機率比一般人高出6至23倍，也與糖尿病、男性陽痿、抑鬱症相關，甚至提高車禍風險12倍。嚴重者還可能因缺氧導致猝死。
居家檢測可初步篩檢 重度患者需正壓呼吸機治療
診斷睡眠窒息症的標準方式為「多功能睡眠檢查儀」(Polysomnography, PSG)，可同時監測血氧、腦波、呼吸、心電圖與肌電圖，但需留院監測、成本較高。
目前另有可攜式居家睡眠檢查設備，能記錄血氧濃度、呼吸氣流與打鼾次數，適合大規模篩檢。治療方式主要分三類：肥胖者以減重為首要；若結構性阻塞則可考慮手術；最常用且非侵入性的方法是「持續正壓呼吸機」(CPAP)，可維持呼吸道暢通並改善缺氧狀況。
早期治療可防併發症 養成良好睡眠習慣最關鍵
徐欣健醫生提醒，鼻鼾、夜間窒息感或白天嗜睡等症狀皆可能是睡眠窒息症的警號，應盡早就醫診斷並接受治療。良好的生活習慣如規律運動、控制體重與避免煙酒，皆有助降低發病風險。
他強調，睡眠窒息症雖常被忽略，但長期缺氧對腦與心血管的損害深遠。唯有重視症狀、及早介入治療，才能遠離潛在危機，提升睡眠品質與生活健康。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】