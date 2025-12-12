一天只刷1次牙增22%腦中風風險 最佳次數是3次？醫生揭3大健康功效

刷牙除了會影響牙齒健康，對身體的影響也不容忽視！有醫生指出，有研究指出，如果每天只刷牙1次或少於1次，就可能會增加22%患上腦中風風險。而最佳的次數是3次。醫生指出，刷牙有3大重要的健康功效。
動脈硬化不只飲食所致
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，其實動脈硬化不僅僅是飲食問題所致，根據2025年《美國心臟協會期刊》的最新的研究，口腔細菌可能是導致心血管疾病的重要原因。黃醫生再引用一項芬蘭研究，65%的動脈斑塊中檢測到細菌DNA，42%來自口腔鏈球菌(Streptococcus mitis)。這些細菌平時藏在牙齦縫裡，當牙周發炎或出血時，即可進入血液並黏附在血管內壁，並形成生物膜，釋放發炎分子，侵蝕血管壁。當身體出現壓力、感冒、或免疫力下降時，就會引起發炎，令動脈斑塊破裂，引發血栓生成，最終可能導致心肌梗塞或中風。
只刷1次牙增22%腦中風風險
黃醫生，根據多項觀察研究顯示，刷牙頻率過低(每天一次或更少)與心血管事件風險增加有關。例如，在日本的一項研究中，超過71,000人中，每天刷牙一次或更少的人出現以下情況：
- 腦中風風險增加22%。
- 冠心病患者中，不常刷牙的重大心血管事件風險增加高達70%。
- 頻繁刷牙(每天三次)的人，心血管疾病風險下降約10%至15%。
最佳次數是3次？
另外，南韓的一項研究顯示，51歲以下每日至少刷牙3次，可將糖尿病風險降低14%；而52歲以上則為7%。這是因為刷牙可以減少致病菌在口腔中的存在，進而降低全身慢性炎症的風險。黃醫生強調，刷牙頻率有助減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，影響胰島素敏感性、促進發炎激素上升，使血糖代謝失衡，並降低動脈斑塊細菌DNA檢出率，可減緩發炎反應。這個機制在年輕族群效果更顯著。
3大健康功效
黃醫生提醒我們，良好的口腔衛生不僅關乎牙齒健康，也與心血管與糖尿病等疾病風險息息相關。定期刷牙有以下好處：
- 減少口腔細菌入侵血液的機會。
- 降低慢性炎症與血管硬化。
- 穩定血糖、保護代謝。
黃醫生指，刷牙不僅是牙醫的建議，還是心臟科醫師的「預防最佳處方」。