一覺睡天光未必好事？常半夜扎醒可防失智 醫生拆解1大原因

許多人都會試過睡眠間突然醒過來，便會擔心會否影響睡眠質素，結果導致徹夜難眠。有醫生指出，半夜醒來其實是大腦正在「大掃除」。醫生拆解當中的原因，並解釋是否對睡眠質素造成影響。

睡得沉並不一定是好事 遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人都有在半夜兩三點突然醒來的經驗，常常會感到焦慮，擔心這會影響第二天的精神狀態。不過，科學研究顯示，其實是正常睡眠規律，可能是因為大腦正在進行自我清理。 張醫生表示，以往常認為，良好的睡眠就是一覺到天亮。但最新研究發現，大腦在睡眠期間其實是在清理白天累積的代謝廢物，包括與失智症有關的β類澱粉蛋白和Tau蛋白。過程是通過腦脊髓液流進腦組織來沖刷這些「毒素」，這套系統被稱為「腦淋巴系統」，負責大腦的夜間「大掃除」。



「微喚醒」功效 張醫生解釋指，研究發現，在深度非快速動眼期睡眠(NREM)中，腦幹的藍斑核會釋放正腎上腺素，這種荷爾蒙在晚上負責啟動大腦的清掃工作。每當正腎上腺素釋放，腦內的血管會暫時收縮，腦脊髓液便會趁機進入腦組織，清除廢物。 過程中，你可能會短暫醒來，翻身或上廁所，但大多數人不會記得這些小醒來的片段，因為很快又會重新入睡。這種狀態稱為「微喚醒」。

3招應對半夜醒來 半夜醒來不必過度焦慮，可能是大腦正常運作的一部分。若能迅速再次入睡，即表示你的清掃系統正在有效運行。真正需要擔心的是那些在夜間翻來覆去、無法再次入睡的人。這種情況不僅會中斷清掃過程，還可能導致第二天的疲憊感增加。如果半夜醒來的話，張醫生建議可以作出以下3種應對： 保持冷靜：當醒來時，告訴自己這是大腦在進行清理，不必感到懊惱。 放鬆心情：試著深呼吸，放鬆心情，讓自己重新入睡。 避免使用電子設備：在半夜醒來時，避免查看手機或其他屏幕，以免增加焦慮感。 張醫生指，真正的良好睡眠並不在於整晚不醒，而在於即使醒了也能順利再次入睡。大腦這樣的清理過程對於保持腦部健康很重要。所以半夜醒來時，記得給大腦一些時間，讓它完成清掃工作，安心等待第二天的清爽醒來。