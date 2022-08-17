【健康快訊】糖尿病嚴控膽固醇 緩併發症

過多的膽固醇會在血管積聚，可形成斑塊，導致血管堵塞。而二型糖尿病患者的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇，LDL-C）分子一般比較細小、密度較高，這種分子的特質對血管造成的影響更大，因此當患者同時患有高膽固醇問題，併發冠心病及中風的風險便會大增。不少患者以為飲食清淡便可控制膽固醇，對此，內分泌及糖尿科專科陳諾醫生表示：「膽固醇約七成由肝臟製造，只有約三成由飲食吸收，即使食得清淡，膽固醇亦可能超標。」

按風險區分理想膽固醇水平

理想的膽固醇水平並非一概而論，陳醫生解釋：「根據歐洲心臟學會2019年所公布的指引，膽固醇水平的標準，需視乎個別患者的風險。」以約40歲及沒有併發症的糖尿病患者為例，壞膽固醇水平應低於2.6 mmol/L；高風險的患者，如50歲或以上，患糖尿病逾10年，並出現尿蛋白及腎衰竭，其理想的壞膽固醇水平應低於1.8 mmol/L；更高風險如50歲或以上，已有心血管問題，曾「通波仔」或於血管放置支架、曾中風等，應把壞膽固醇水平降至低於1.4 mmol/L。

藥物輔助治療助控病情

要控制壞膽固醇水平，患者應先改善生活習慣，如未能達標，應諮詢醫生意見配合藥物治療。陳醫生表示：「藥物治療可分為口服及針劑藥物，他汀類為最常見的口服藥物，可透過肝臟抑制及減少壞膽固醇製造，其次為膽固醇吸收抑制劑。至於遺傳性高膽固醇或風險較高的人士，如服用口服藥仍未達標，可考慮使用PCSK9抑制劑或siRNA針劑，兩者均能抑制PCSK9蛋白以顯著降低壞膽固醇水平，同時降低患者的脂蛋白(a)，以減低心血管疾病的風險。使用時，PCSK9抑制劑需約兩周注射一次，而siRNA針劑則每半年注射一次。」

兩大風險因素勿忽視

以往患者經常忽視脂肪肝及脂蛋白(a)水平兩大風險因素，然而有研究顯示，脂肪肝與製造壞膽固醇的PCSK9蛋白水平相關，因此改善脂肪肝與改善壞膽固醇水平同樣重要。另外，如脂蛋白(a)水平超標，亦為心腦血管疾病的重要參照，陳醫生舉例：「早前一位60多歲的女患者，除了超重，亦患有『三高』及脂肪肝，其脂蛋白(a)水平為318mg/dl，比正常水平高出72mg/dl，而服用高劑量他汀類藥物後，其壞膽固醇水平亦未達標。如情況持續或變差，患者有心血管栓塞的風險，故經商議後，決定減低口服藥劑量，並開始配合針劑治療。數月後，患者膽固醇降至理想的1.5 mmol/L，而脂蛋白(a)亦有降低至243 mg/dl，配合減重成效改善脂肪肝情況，現時病情相當穩定。」

以上資訊由陳諾醫生提供

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