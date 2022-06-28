【健康解碼】久坐不站 腰椎壓力大增 腰椎關節發炎成常見職業病

腰酸背痛可說是最常見的職業病，幾乎所有打工仔都試過，特別是從事文職工作或職業司機，需要長期坐下，導致腰椎壓力上升，增加退化及發炎風險。骨科專科許正力醫生指出，人體坐下時腰椎承受的壓力較站立時高出40%，故此打工仔很容易有腰痛情況。如果未能在發炎階段迅速抑制炎症，有可能因此演變成慢性痛症，使活動能力大打折扣。

任職巴士司機的徐先生（化名）體重達200磅，經常需要出更駕駛，每日的生活幾乎就是坐著，漸漸他發現腰背位置感到痛楚，甚至連扭軚盤也感乏力而要暫時停工休息。原來，他的腰椎因長期坐下及缺乏郁動而發炎。經診斷後，醫生先建議他減重及改善生活習慣，再輔以藥物應對。由於他本身有胃潰瘍，故此未有服用消炎止痛藥，改以處方藥貼應對，最終他在減重及積極治療之下，回復活動能力。

盡早求醫 減慢性痛症風險

我們常以為站立太久，腰間及下肢的負荷會越大，惟許醫生指出，人體坐下時腰椎承受的壓力其實更大。而近年因應疫情爆發，不少白領人士需要在家工作，長時間坐姿不正確、使用手腕的姿勢欠佳等，皆導致脊椎炎及手腕關節炎的個案增加。

當脊椎或關節勞損，最常見病徵是疼痛及變得僵硬，嚴重者會發紅發熱，意味著這些位置正在發炎。許醫生表示，這些退化性關節炎的炎症屬於周期性，病發時會疼痛難當，如果處理不當可能會變成慢性痛症，增加醫治的難度，故此患者應在患病初期儘早求醫，透過消炎止痛藥物抑制炎症，再調整生活習慣，例如改善姿勢、減重等，雙管齊下處理。

處方消炎止痛 藥貼藥效直接

針對退化性關節炎的消炎止痛藥分為類固醇及非類固醇，許醫生指出，類固醇藥物消炎作用良好，惟副作用相對較大，並非這種痛症的一線治療選擇，而非類固醇消炎止痛藥則能紓緩痛症，分有口服、打針、藥貼及藥膏，患者選用時應按自身病情而決定。他說：「長期使用口服消炎止痛藥物或令腸胃不適及影響胃壁，亦未必適合患有腎病和心血管疾病人士；這些患者有需要時可使用處方消炎止痛藥貼，由於直接貼於患處，藥效滲透較快，副作用或相對較低。」

不過，如果接受藥物治療或調整生活習慣後，痛楚仍然持續，屆時可能要考慮手術。許醫生舉例，膝蓋關節退化是港人較常遇到的問題，針對這類個案，患者可選擇全膝關節置換、單腔關節置換等手術。現今醫學進步，人工關節的壽命一般能達到二十年以上，手術後第一天患者已經能夠著地走路，數星期後已能夠回復正常活動能力，大大改善生活質素。