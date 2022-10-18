【健康解碼】乳癌治療日新月異 醫生籲患者不應氣餒

音樂和醫學，看似風馬牛不相及，作為音樂愛好者及臨床腫瘤科專科醫生的傅惠霖醫生，見證著兩者數十年來不斷演變，感受甚深，也從歌曲中悟出許多面對癌魔、困境的道理。傅惠霖不諱言，腫瘤科醫生需要不斷學習新的知識，才能為病人提供最切身的治療建議，而每一種新藥、新的治療方案出現，對患者及醫生來說，就有如Carpenters的歌「We have only just begun」一樣，路還遠，最重要的是，患者可以堅持信念，戰鬥到底。

臨床腫瘤科專科醫生傅惠霖表示，乳癌每年也有治療突破 ，而每一次有新藥出現，感覺有如Carpenters其中一首歌We have only just begun一樣，其實還有很長遠很多發展可以繼續下去。

傅惠霖醫生自小已鐘情音樂，不但經常與其他醫生朋友們夾Band演奏，更在自己的診症室內放有不同的樂器、唱片，隨時透過不同的樂器、音樂回想不同年代的醫學進程。「我與音樂一起長大，60年代Beatles 剛剛興起，其實回想起來都是一場音樂革命，及至70年代的我還是一名中學生，但當時的音樂已經百花齊放……每當聽到不同年代的音樂，便會想起當時發生過的事，都是一個好好刺激記憶的方法。」

傅醫生坦言，癌症治療其實與音樂一樣百花齊放，例如是乳癌的治療方面，在過去三、四十年間轉變極大，傅醫生表示，80年代時只有一種名為「根治性切除乳房手術」乳癌手術，他形容這種手術「好野蠻」、「幾大殺傷力」；但隨著醫學進步，治療技術亦愈來愈文明，好像90年代便出現了改良版，幫患者盡量保存乳房，而且亦有不同的藥物面世，協助提升乳癌的治療效果。

「不單只有藥物治療，而且可以根據我們認識的病理去分類乳癌，從過往的一、二、三、四期癌症分期，到近年開始將生物特徵融合於分期之內，讓醫生計劃治療方案時可以變得再仔細一些，即是說可以讓醫生知道怎樣的乳癌便用什麼藥去對付。」傅惠霖醫生說。

舉例來說，面對確診時已出現擴散情況的乳癌患者來說，現時的治療目標並非將病治癒，但可以透過化療、標耙藥物、荷爾蒙藥物幫助患者控制病情，即是說，採用最低武力去控制腫瘤，達到與腫瘤共存而非跟腫瘤「搏命」。至於醫生會採用哪一種藥物，則根據腫瘤的生物特徵及腫瘤生長位置來決定，傅醫生表示：「隨時隨地，四期乳癌病人與癌共存，可以長達5年、7年、10年，甚至一直持續覆診。絕對有機會看到這些事出現。」

傅惠霖醫生續指：「Carpenters有一首歌，歌名是We have only just begun，其實跟我們很相似，以乳癌為例，每年也有一些治療突破，又有新療法出現，而每一次有新藥出現，感覺有如We have only just begun，對醫學界而言，意思是其實我們還有很多空間研究、發展；對病人而言，意思則是她們還有很長遠的路，問題是她們能否堅定地走下去。」