【健康解碼】乳癌治療日新月異 醫生籲患者不應氣餒

音樂和醫學,看似風馬牛不相及,作為音樂愛好者及臨床腫瘤科專科醫生的傅惠霖醫生,見證著兩者數十年來不斷演變,感受甚深,也從歌曲中悟出許多面對癌魔、困境的道理。傅惠霖不諱言,腫瘤科醫生需要不斷學習新的知識,才能為病人提供最切身的治療建議,而每一種新藥、新的治療方案出現,對患者及醫生來說,就有如Carpenters的歌「We have only just begun」一樣,路還遠,最重要的是,患者可以堅持信念,戰鬥到底。

臨床腫瘤科專科醫生傅惠霖表示,乳癌每年也有治療突破 ,而每一次有新藥出現,感覺有如Carpenters其中一首歌We have only just begun一樣,其實還有很長遠很多發展可以繼續下去。

傅惠霖醫生自小已鐘情音樂,不但經常與其他醫生朋友們夾Band演奏,更在自己的診症室內放有不同的樂器、唱片,隨時透過不同的樂器、音樂回想不同年代的醫學進程。「我與音樂一起長大,60年代Beatles 剛剛興起,其實回想起來都是一場音樂革命,及至70年代的我還是一名中學生,但當時的音樂已經百花齊放……每當聽到不同年代的音樂,便會想起當時發生過的事,都是一個好好刺激記憶的方法。」 傅醫生坦言,癌症治療其實與音樂一樣百花齊放,例如是乳癌的治療方面,在過去三、四十年間轉變極大,傅醫生表示,80年代時只有一種名為「根治性切除乳房手術」乳癌手術,他形容這種手術「好野蠻」、「幾大殺傷力」;但隨著醫學進步,治療技術亦愈來愈文明,好像90年代便出現了改良版,幫患者盡量保存乳房,而且亦有不同的藥物面世,協助提升乳癌的治療效果。 「不單只有藥物治療,而且可以根據我們認識的病理去分類乳癌,從過往的一、二、三、四期癌症分期,到近年開始將生物特徵融合於分期之內,讓醫生計劃治療方案時可以變得再仔細一些,即是說可以讓醫生知道怎樣的乳癌便用什麼藥去對付。」傅惠霖醫生說。 舉例來說,面對確診時已出現擴散情況的乳癌患者來說,現時的治療目標並非將病治癒,但可以透過化療、標耙藥物、荷爾蒙藥物幫助患者控制病情,即是說,採用最低武力去控制腫瘤,達到與腫瘤共存而非跟腫瘤「搏命」。至於醫生會採用哪一種藥物,則根據腫瘤的生物特徵及腫瘤生長位置來決定,傅醫生表示:「隨時隨地,四期乳癌病人與癌共存,可以長達5年、7年、10年,甚至一直持續覆診。絕對有機會看到這些事出現。」 傅惠霖醫生續指:「Carpenters有一首歌,歌名是We have only just begun,其實跟我們很相似,以乳癌為例,每年也有一些治療突破,又有新療法出現,而每一次有新藥出現,感覺有如We have only just begun,對醫學界而言,意思是其實我們還有很多空間研究、發展;對病人而言,意思則是她們還有很長遠的路,問題是她們能否堅定地走下去。」