【健康解碼】前列腺增生男士勿啞忍 小便遇困難早求醫解困

隨年紀增長，身體機能會逐漸退化，但要留意的是，若身體出現徵狀引起不適，應先找出根源所在，再判斷是否需要接受治療，其中「前列腺良性增生」就是一個常見例子。有些年長男士情願強忍小便緩慢困難，選擇對這種生理轉變默默承受。有醫生指出，年屆50以上男士應定期檢查前列腺，一旦發現增生情況及阻塞性症狀，可及早透過藥物或手術治療，避免因前列腺過大而損害膀胱機能或其他併發症出現。

前列腺良性增生是正常的生理現象，隨著男士年紀遞增，前列腺逐漸肥大，引起小便速度緩慢、尿頻、夜尿多及小便不暢順等徵狀。泌尿外科專科李卓暉醫生指出，雖然這種生理改變無可避免，但是不能因此輕視其嚴重性，當前列腺過度肥大，除了導致典型阻塞性小便徵狀外，更可能使膀胱功能退化，引起尿瀦留及失禁情況。

延誤治療 增併發症風險

究竟前列腺增生至哪個程度便要求醫呢？李醫生稱，正常前列腺容量為20多毫升，如增至30、40毫升已屬輕度肥大，部份患者更大至80毫升以上，惟求診時機不能以此計算︰「若然晚間小便習慣改變，睡眠質素下降，使生活困擾，就應該及早正視問題。」然而，不少年老患者以為這是正常現象，甚至會強忍小便困難的各樣身體警號，更曾有患者的前列腺增生到慢性阻塞，膀胱谷漲到肚臍，長遠導致腎積水及腎衰竭等嚴重情況。

李醫生建議50歲以上男性，無論是否出現前列腺增生徵狀，也應定期接受檢查，不僅能盡早處理相關問題，更可排除前列腺癌及其他泌尿系統疾病風險。他說，透過抽血檢查評估「前列腺特異抗原」（PSA）數值，有助評估前列腺狀況。皆因PSA值沒有絕對安全係數，需要聯同前列腺大小以作評估前列腺癌或前列腺良性增生風險。

結合藥物 縮前列腺體積

針對前列腺良性增生，現時有兩類藥物助控制病情。李醫生說，第一類是α-受體阻斷劑（alpha-receptor blockers），它能放鬆前列腺及膀胱頸，令排便回復暢順，用藥2至3天已見成效，惟需要長期服用，另一類則是5-α還原酶抑制劑（5-alpha-reductase inhibitors），用以縮細前列腺達至改善徵狀，用藥半年後，前列腺的體積可縮減20%。而近年則有藥物結合這兩種藥物的特性，助患者進一步改善症狀，至於如何選擇藥物，他指必須因應實際病情、患者年紀，性功能及前列腺體積而定。

微創手術選擇多

前列腺增生手術一般比食藥更有效，大部份手術屬於內窺鏡手術，沒有表面傷口復原相對快。傳統上手術適用於三類病人：包括前列腺增生的併發症出現，或對藥物無效，或不想長期食藥的病人。李醫生說，經尿道前列腺切除術（TURP）是傳統上較常用的手術方案，好處是面世多年非常成熟。近年新興透過內窺鏡以剜除術（enucleation）完全清除前列腺增生組織，可選用不同儀器包括鈦激光（HoLEP）或雙電極刀（BipoLEP），能更有效徹底處理增生嚴重的患者。最新更有針對保留射精功能的微創手術面世，包括微創射頻水蒸氣療法（Rezum），前列腺拉提術（UroLift），前列腺水刀消融術（Aquablation）等，各有適用的情況和好處。

李卓暉醫生提醒，不要隨便定論小便緩慢是年紀大的正常反應。前列腺增生的治療有不同方案，各有成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。