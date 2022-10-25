【健康解碼】腦部分泌失調致抑鬱 自理及工作能力大減 多機制藥物助平衡腦部物質

抑鬱症與焦慮症是本港常見的精神科疾病，其中前者對患者生活上各個層面的影響尤甚。抑鬱症患者不單思想走向負面，就連自理能力及工作能力也會大減，容易陷入「越做越錯，越錯越抑鬱」的惡性循環。有精神科專科醫生指出，抑鬱症之所以削弱患者各方面能力，是源於腦部前額葉受影響，損害判斷及專注能力，建議可透過多機制藥物平衡腦部物質，減輕相關徵狀。

腦部分泌物失調致發病

精神科專科林震醫生指出，抑鬱症與焦慮症是兩個完全不同的病症，徵狀各異，其中抑鬱症患者對事情看法負面及失去興趣，了無動力，並會自責及感到無助；焦慮症患者則會經常感到緊張及杞人憂天，傾向逃避現實。雖然世衛數據顯示，焦慮症個案數字較多，但根據臨床經驗，抑鬱症對患者的生活及工作影響，卻相對較大。

林醫生表示，曾有一位任職高級行政工作的抑鬱症患者，病患期間經常出錯，不斷被上司指責及下屬抱怨，完全追不上工作進度，最後經治療才得以好轉。他說，任職公司高層或專業職位的患者，受這種精神科疾病的影響尤深，特別是判斷及集中等執行能力也會轉差，導致工作及生活犯錯連連。

為甚麼抑鬱症較容易導致執行能力下降呢？林醫生解釋，抑鬱症的部份成因與焦慮症相似，包括遺傳及壓力，而當人經歷一些轉變，例如失去工作及失戀等，容易誘發腦部傳導物質例如血清素、多巴胺及去甲腎上腺素出現失調︰「抑鬱症較多影響到腦部額前葉位置，這部份主要掌握執行能力，故此這班患者較容易有判斷力轉差等問題。」

多機制藥物平衡分泌物

林醫生認為，延誤抑鬱症的治療，後果可大可少︰「這班患者可能連求醫的力氣也沒有，思路變得緩慢，彷彿戴著灰色眼鏡生活，甚至出現幻聽及自責的聲音，最嚴重是萌生自殺念頭，放棄人生。患者與其家人應多認識這個疾病，加強病識感，畢竟越早接受治療，成效越大。」

要應對抑鬱症，林醫生指最重要是臨床判斷患者的病徵，以及影響生活的層面，現時有新一代多機制藥物（multi-modal）有助調節腦部傳導物質︰「研究指當這類物質分泌回復正常，病徵便能減少，改善到判斷及專注等執行能力。」他認為，最有效方法是藥物配合認知行為治療，雙管齊下，從心理層面協助患者重建新生活。

林震醫生提醒︰治療抑鬱症有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。