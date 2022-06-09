【健康解碼】「通波仔」後進取用藥 有助減低心臟病復發風險

為何已經接受「通波仔」手術，心臟血管仍然一塞再塞？可能與膽固醇控制不當有關。醫生指出，患者在「通波仔」後，「壞」膽固醇須控制在更低水平，用藥策略也須更進取，才能從根本減低再次心臟病發的風險。

「通波仔」非一勞永逸

「通波仔」是冠狀動脈心臟病的常用治療方法，用於打通血管阻塞位置，恢復血液流通。不少市民以為，只要接受了「通波仔」，冠心病便已治癒，實則不然。「通波仔」雖能改善血管阻塞，但不能阻止膽固醇斑塊累積。

如要治標治本，患者須嚴格控制風險因素，其中「壞膽」水平更是關鍵。歐洲心臟協會2019指引建議，沒有特別風險因素的人士，「壞膽」低於2.6mmol/L便已合格，但曾經接受「通波仔」患者，則應低於1.4 mmol/L。

術後用藥應更進取

心臟科專科醫生吳基恩醫生解釋，已「通波仔」的患者大多須服用降膽固醇藥物改善指標。「本港常用藥物分為兩大類，一類是口服他汀類藥物，可抑制一種肝酵素，從而減少肝臟製造膽固醇；另一類是皮下注射降膽固醇針，有助肝臟排走膽固醇。根據國際指引，一線治療先用他汀類藥物，不過，若已用最高劑量，膽固醇水平仍不夠理想，或需加上針劑。」

吳醫生引用本港數據稱，「通波仔」後使用較高劑量降膽固醇藥，將更有效防止心臟病復發：「研究分析了三萬多名香港『通波仔』患者的數據，比較使用高劑量他汀類藥物和低劑量患者再度發生心血管閉塞的風險，發現即使兩者最終的『壞』膽固醇水平一致，前者的風險仍較低，換言之，『壞膽』降幅比最終數值更重要。」

「壞膽」沒有最低 只有更低

常說「壞膽」過高不利血管健康，那麼過低又有否問題呢？吳醫生援引國際研究說明：「時有患者詢問，『壞膽』過低會否產生不良影響，有研究追蹤先天壞膽固醇低的個案，發現他們冠心病、中風等心血管病風險非常低，也沒有發現其他器官問題，可說維持低『壞膽』水平很安全。」

除用藥降低「壞膽」外，吳醫生亦建議保持良好生活習慣，包括健康飲食、適量運動、戒煙和保持理想體重，市民更應定期接受身體檢查，監測膽固醇、血糖、血壓等水平，以便及早偵測異常和介入。