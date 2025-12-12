【天氣轉凍就全身隨之又僵又痛？】關節僵硬　身體發出「咔咔」連響是最後警報！破解關節的冬日危機

近來天氣急速轉冷，是否覺得晨早起床愈來愈困難？每朝早上，意識醒了但身體的關節就像被鎖住了一樣，尤其是膝頭、肩膊及後背都又僵又痛，要小心翼翼、慢慢活動，才能勉強「熱身」成功，恢復基本活動能力。明明安睡了一整晚，理應得到充分休息，為何醒來反而更累更痛？
其實在寒冷的環境下，身體血管就會自然收縮以保持體溫，導致關節周圍的血液循環減少，同時，低溫會讓肌肉和韌帶容易變得繃緊，缺乏彈性，讓原本已有磨損或勞損的關節，在活動時產生更大的摩擦與不適感，晨早起床自然變得難受。
然而，天氣轉凍只是一個觸發點，將深層的關節磨損及發炎問題顯露無遺。而導致以上問題的成因，很可能是關節軟骨已失去原有的功效。軟骨覆蓋於不同骨骼交接的表面，為身體的天然避震系統，是身體的「易耗品」。在日積月累的勞損、不當受力及營養流失下，軟骨就會逐漸變薄、失去彈性，甚至表面變得粗糙，令骨骼承受的壓力增加，造成嚴重磨損及發炎問題，輕輕一動亦會引起強烈疼痛。
養護關節黑馬成份 UC-II超越傳統補給
想要有效對抗關節磨損與發炎，除了可以選擇單一補給營養於軟骨，亦可以選擇經由特殊專利技術，低溫萃取自雞胸軟骨而來的黑馬成份UC-II（非變性第二型膠原蛋白），UC-II並非直接為軟骨提供營養，而是為軟骨提供了一種新的養護角度，有效紓緩不適同時亦能幫助重拾關節健康。
在口服後通過腸道時，UC-II會引導免疫細胞辨識正確的軟骨分子並耐受同類膠原蛋白結構，進而產生抗發炎的調節作用，阻止身體對自身軟骨的攻擊。長久而言能為軟骨的自我修復創造更有利的環境，有別於單一營養補給，而是著眼於調節身體失衡反應。
UC-II的養護機制，特別適合以下幾類人士：
- 反覆受關節不適困擾及關節退化患者
- 追求長遠關節養護的族群
- 運動量較大或關節負荷重的活躍人士
- 經常久坐或勞動者
綜上所述，面對冬日寒風揭露的關節危機，不應止於被動保暖或短暫舒緩。理解關節問題背後的真正成因，善用UC-II這類能調節身體失衡反應的創新成分，方能制定出更精準、更有效的長期養護策略。
萬寧出售多款含UC-II的保健產品，絕對能滿足大眾的不同需求。
推介4款在萬寧有售，含UC-II成分的關節補充品：
Caltrate佳存UC-II啤酒花配方 60片
成份：Perluxan啤酒花萃取物粉*及UC-II雞胸軟骨粉*
✅啤酒花萃取物具天然緩痛及抗氧化的特性，能速效紓緩關節疼痛、紅腫、發熱及僵硬。
✅臨床驗證，2日^紓緩走路時的關節痛，14日^全方位減少關節痛。
✅專利UC-II，臨床實証，促進關節軟骨再生加厚。
>>了解更多【Caltrate佳存UC-II啤酒花配方 60片】<<
Blackmores 3效護關UC-II 30粒
成份：國際專利UC-II®膠原蛋白粉、維他命D3及C。
✅國際專利UC-II® 經科研證實，能即時追蹤受損部位並速效舒緩關節不適。
✅每粒含量達權威認可400IU維他命D3，有效護骨強肌。
✅維他命C能高效抑制炎反應，促進關節修復。
>>了解更多【Blackmores 3效護關UC-II 30粒】<<
Raku50+ 樂50+膝關節UC2+++ 60粒
成份：獨特的UC-II膠原蛋白、葡萄糖胺、MSM、NMN、軟骨素以及三聚磷酸鈣。
✅UC-II份量超群，功效全面，能有效支持關節健康。
✅植物膠囊膠囊直達腸胃，增強吸收能力。
✅獨有醫學配方，成份多元，多方位有效改善使用者膝關節問題。
>>了解更多【Raku50+ 樂50+膝關節UC2+++ 60粒】<<
Seasons田心日辰超強關素 60粒
成份：SEASONS JointRelieva5 特強止痛關節複方、Aquamin天然海藻鈣、UC-II、維他命D3及E。
✅16效合1天然止痛強筋關節配方，速效止麻、痠、痺、濕痛、五十痛、關節及肌肉酸痛等。
✅不含西藥，直擊痛楚根源，有效減痛70%
✅抗炎消紅、熱、腫、痛。
✅修復新傷，防舊患復發。
為及早改善關節問題，重返靈活體態，立即到萬寧官網了解更多！
* 每粒含 250 毫克Perluxan 啤 酒花萃取物克UC-I雞胸軟骨粉(5毫克UC-1膠原蛋白)。含有麩質的穀類
