幽門螺旋桿菌｜胃痛、腹脹小心幽門螺旋菌上身！醫生話：大多數從小已感染

當胃部長期被幽門螺旋菌破壞之下，黏膜因此產生的異變也會增加罹患胃癌風險，其中又以胃淋巴瘤最常見。

一名30歲的張姓女患者，因長期出現胃痛、腹脹、噁心等症狀，到醫院胃腸肝膽科看診並進行胃鏡與切片檢查，醫生發現患者因感染幽門螺旋菌，導致慢性胃發炎，出現胃淋巴瘤前期病徵，經三合一制酸劑加上抗生素使用兩周後，成功根除幽門螺旋菌，胃部逐漸恢復正常，建議一年後再跟進。

幽門螺旋菌感染率高 嘴餵食小心感染

童綜合醫院胃腸肝膽科經鄭煜明醫生表示，如果把腸胃不適一味的歸咎於生活緊張和壓力所造成，那就大錯特錯！現代人生活壓力大，自律神經失調，阻礙腸胃功能之臨床症狀與感染幽門螺旋菌雷同，常常被混為一談，前者可以靠生活飲食調適，後者則必須靠藥物進行滅菌大作戰。

而感染率遠高的幽門螺旋菌，多伴隨腹部疼痛(尤其空腹)、燒灼感、噁心、打嗝、脹氣，甚至食慾不振、體重不明原因減輕等症狀；其中10歲以下孩童更應注意，不同於成年人較高抵抗力，所以親子之間以嘴餵食或親暱行為要特別注意。