「暈碳助眠」真係有用？營養師：秒速瞓著≠瞓得好！教你咁樣食真正好眠

碳水吃多讓人昏昏欲睡，因此網傳可用來幫助睡眠，但長期「暈碳」可能增加心血管疾病和脂肪肝的風險，也未必能兼顧睡眠品質，建議還是應以均衡飲食為原則。

近期在Threads不時可見網友分享「暈碳助眠法」，認為晚餐吃多一點碳水、讓自己犯睏，就能「秒睡」。究竟「暈碳助眠」是否真的有用？林雨薇營養師表示，「暈碳」確實可能加快入睡時間，但不等於睡得深且穩，長期下來更可能增加心血管疾病與脂肪肝風險，不是對抗失眠的長久之計。她也推薦大眾可留意牛番茄、奇異果、發酵乳品等助眠飲食，並以攝取均衡營養為首要原則。

為何會「暈碳」？ 3 大機制與血糖、大腦血流、色胺酸都有關！

林雨薇營養師指出，「暈碳」實際並非醫學名詞，指的是餐後嗜睡的現象，與以下3大生理反應有關：

血糖劇烈震盪：麵條、麵包、珍奶等精緻碳水讓血糖快速飆升，胰島素大量分泌又一下將血糖降得過低，就像「雲霄飛車」。高血糖令人昏沉，低血糖時則會感到疲倦不適。 大腦血流降低：吃得過飽時，身體會優先加速處理食物消化，大量血液流向腸胃道，導致腦部血流和氧氣降低，使人感到遲鈍、專注力下降。 更多色胺酸進入大腦：胰島素同時促進身體的合成反應，其中大量支鏈氨基酸 (BCAA) 進入肌肉用於合成。而色胺酸與 BCAA 進入大腦的通道相同， BCAA 減少等於色胺酸更易進入大腦，再轉變成褪黑激素、幫助睡眠，此作用在正常飲食中也會發生。

從研究看「暈碳助眠」是否可行 睡得好還要看這些！

碳水吃多確實可能容易想睡，2007年《美國臨床營養學期刊》的研究顯示，睡前4小時攝取高GI碳水食物，與低GI食物相比，入睡時間從17分鐘縮短至9分鐘。不過林雨薇營養師強調，要睡得好，睡眠時長、深度和睡眠品質也要一併考量。

另一項2017年的研究指出，高碳水、低脂肪的飲食，雖讓入睡速度加快、時間變長，但與低碳水、高脂肪相比，深層睡眠較短、快速動眼期較長，更容易半夜醒來和做夢，反而影響睡眠品質；且也有文獻指出，攝取碳水與入睡速度之間未必有明確關聯。