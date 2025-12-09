1周食2次菇可減5成腦退化風險 醫生揭4大功效堪比藥物

菇類的好處可媲美藥物？有醫生指出，其實吃菇對身體有多種益處，不但有清除老化細胞，延長壽命的功用，更可以有效預防腦退化。醫生指出，菇類的4大健康效果，其效果甚至超過許多藥物。
1周食2次菇可減5成腦退化風險
家庭醫學科醫生李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，菇類是常常被忽視的超級食物之一。許多人將其視為蔬菜，實際上，菇屬於真菌，屬黴菌的近親，其生長方式依賴於孢子的繁殖。儘管如此，研究顯示菇類的健康效果在某些方面甚至超過許多藥物。
菇類包括冬菇、猴頭菇、杏鮑菇、金菇菜、秀珍菇等。每種都有其獨特的風味和營養價值。而常見的冬菇是一個優質的蛋白質和纖維來源，並富含微量元素硒和多種維他命，特別是它是為數不多的能提供維他命D2的植物性食材之一。曬乾香菇可顯著提升其維他命D2含量，對素食者尤其重要。
4大功效堪比藥物
李醫生指出，菇類擁有以下4大健康益處：
1. 免疫系統調節：
- 菇中的多醣體(β-Glucan)有助於活化巨噬細胞和自然殺手細胞，強化身體的免疫防禦。這些成分還能提高免疫球蛋白A(IgA)的分泌，有助於防禦病毒、細菌和毒素入侵。多醣體嶺有調節發炎反應功能，有助降低組織損傷，可以幫助到慢性發炎、過敏體質或長期疲勞人士。
2. 心血管保護：
- 研究顯示，菇類中的水溶性纖維有助於降低餐後血糖波動，長期攝取可改善胰島素敏感度，對於控制低密度脂蛋白(LDL)和保護血管內皮有顯著效果。對追求代謝平衡或減重的人很有效。
3. 腦部健康：
- 研究表明，每周食用兩碗煮熟的菇類可減少輕度認知障礙的風險超過五成，與其含有的麥角硫因(Ergothioneine)有關，這種抗氧化物能穿過血腦屏障。
4. 延壽效果：
- 菇裡的多胺(Polyamine)能激活長壽基因Sirtuin 1，促進細胞自噬，清除受損蛋白和老化細胞，有助於延長壽命、改善心臟與神經功能。
自體免疫疾病患者可以食嗎？
李醫生提醒，對於自體免疫疾病患者，吃菇的效果因人而異。有些臨床醫師利用蘑菇萃取物調節免疫反應，但也有患者在食用後出現症狀加重。因此，個體反應的差異非常明顯。
另外，菇類必須煮熟食用，因為某些品種如白蘑菇和波托貝羅含有天然的Agaritine，只有通過加熱才能大幅降低其含量。建議用大火快炒、蒸或微波的方式來保持其口感及營養。總之，菇類不僅是美味的食材，也是健康的寶庫。每周食用兩碗煮熟的菇類，便是一種簡單而有效的健康投資。