1周食2次菇可減5成腦退化風險 醫生揭4大功效堪比藥物

菇類的好處可媲美藥物？有醫生指出，其實吃菇對身體有多種益處，不但有清除老化細胞，延長壽命的功用，更可以有效預防腦退化。醫生指出，菇類的4大健康效果，其效果甚至超過許多藥物。

1周食2次菇可減5成腦退化風險

家庭醫學科醫生李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，菇類是常常被忽視的超級食物之一。許多人將其視為蔬菜，實際上，菇屬於真菌，屬黴菌的近親，其生長方式依賴於孢子的繁殖。儘管如此，研究顯示菇類的健康效果在某些方面甚至超過許多藥物。

菇類包括冬菇、猴頭菇、杏鮑菇、金菇菜、秀珍菇等。每種都有其獨特的風味和營養價值。而常見的冬菇是一個優質的蛋白質和纖維來源，並富含微量元素硒和多種維他命，特別是它是為數不多的能提供維他命D2的植物性食材之一。曬乾香菇可顯著提升其維他命D2含量，對素食者尤其重要。

