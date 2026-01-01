食得唔多仍體重上升？醫生揭1關鍵原因 3招改善狀態

吃不多也變得肥胖？有醫生指出，如果發現自己的飲食分量不多，但體重卻依然上升，有可能與1個關鍵原因有關，導致代謝出現問題。他指出，有3大方法有助改善這個狀態。

醫生揭1關鍵原因唔食都肥 家庭醫學科醫生李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，有時肥胖，並不是因為吃得多或攝取多少熱量，他分析大量臨床案例後，其實有許多患者明明攝入不多多，卻發現體重不斷上升，嘗試少吃卻導致精神不佳、睡眠質量下降，甚至更容易暴食。這些情形其實是在提醒你，身體在能量處理過程中出現了問題。

李醫生解釋指，粒腺體運作是否順利將燃料轉化為ATP會影響精力穩定、飯後倦感和能否承受空腹狀況。身體能夠靈活地切換葡萄糖與脂肪作為能量來源，這種能力被稱為「代謝靈活度」。但如果粒腺體功能受限，即使飲食看起來合理，代謝效果仍然低下，會造成你更容易感到飢餓、疲勞、情緒不穩定，甚至影響睡眠，並使脂肪利用困難。

3招改善狀態 李醫生建議，要改善粒腺體的健康，不需要太複雜的策略，可從以下3個簡單且有效的方法開始著手：

1. 重新喚醒肌肉 肌肉組織中粒腺體的密度非常高，也是代謝的有力支持。毋須追求重訓，只要每天進行兩個你可以完成的基本動作，如深蹲或伏地挺身，保持肌肉緊張4至60秒，能有效刺激粒腺體活化。這不是單純在塑身，而是幫助身體恢復正常產生能量的能力。 2. 調整燃料來源比例 很多人雖然吃得不多，但每餐都以澱粉為主，這會讓粒腺體難以適應使用脂肪作為燃料。不需要進行生酮飲食，只需在每日一餐中減少澱粉攝取，增加蛋白質和健康脂肪的比例，這樣粒腺體就會重新學會燃料切換。這種調整的效果往往很明顯，許多人改變飲食後會發現午餐後的疲倦感減少，空腹的焦慮感也隨之下降，這是代謝靈活度改善的早期跡象。

3. 給粒腺體修復的空間 晚上降低光線強度、減少藍光暴露、有助於自律神經的放鬆，這些都比你想像中更重要。穩定的睡眠可以讓皮質醇保持在正常水平，粒腺體有充足的時間進行修復與恢復，隨之而來的是次日的精力、耐餓度和血糖的穩定性都可能改善。 當你開始調整肌肉的緊張程度、飲食的質量及比例，還有良好的睡眠節奏，你會發現體重能夠自然下降，而不是強迫自己去減重。真正讓你減肥的關鍵不是吃得更少，而是提升粒腺體的效率。真正的代謝啟示在於讓身體學會正常運作，而不是單靠意志力的堅持。