大自然係最好嘅心理醫生！6周「自然活動」助提升幸福感兼減壓

投入1澳元成本，竟能換回超過4澳元的心理福利收益！新的一年，不少人將「心理健康」列為重要目標，2025年11月發表於《永續性》期刊的最新研究指出，醫療從業人員為患者開立的「自然處方(Nature Scripts)」具有極高性價比，能顯著降低心理壓力與孤獨感。研究顯示針對輕中度精神疾病患者進行為期6周的團體自然活動，參與者的幸福感得分顯著提升，產出的經濟價值高達成本的4倍以上。

親近自然 6 周自然活動助心理調適 這是一項由澳洲學者針對62名患有輕中度精神疾病的年輕人進行實驗，參與者每周一次、每次2小時，在專業帶領下進行自然觀察、瑜伽、植樹與自然筆記等活動。結果發現，原本平均僅5.7分的幸福感，在6周後顯著增長，且心理壓力與孤獨感大幅下降。

研究更證實，參與次數愈多，效果愈持久，顯示規律且持續地親近自然，是提升大眾心理健康、調節情緒的低成本、高回饋策略。研究團隊將幸福感轉換為經濟效益後發現，每投入1澳元成本，即可創造超過4澳元的福利價值，展現「低投入、高回饋」的潛力。 自然環境啟動副交感神經 助修復注意力與阻斷焦慮 針對此趨勢，中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇分析，國際心理健康正由事後治療轉向「前端預防」。她指出，自然環境能啟動人體副交感神經，使身體自主放慢速度，透過鳥鳴、風聲等溫和感官刺激，能修復過度消耗的注意力，並有效阻斷焦慮的「反芻思考」。她強調，「自然處方」不僅具實證基礎，更貼近生活，是現代人應對壓力、防範心理疾病惡化的重要模式。

每日 10 至 20 分鐘 短距離自然體驗也能調節情緒 隨著新年到來，如何將這項「高效益」的健康方案融入日常？董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，大家不必捨近求遠，可以先從尋找離家最近的社區公園開始，把「走訪綠地」列入年度計劃。她鼓勵家長帶著晚輩一同參與，在自然情境下的互動不僅能穩定情緒，更能改善家人間的談話氛圍。 胡延薇常務理事也提醒，親近自然不一定要登山或露營，重點在於「有意識地覺察」。建議每日抽出10至20分鐘，在公園散步或靜坐，放下手機，感受腳步與地面的接觸或周遭聲音；也可在陽台照顧盆栽或進行簡單伸展。從短時間、近距離的感官經驗開始實踐，讓大自然也成為心理健康支持方案的重要一環。