失眠唔單止係唔夠瞓！常見影響全面分析

失眠已成為現代人常見的健康困擾。南投醫院身心科林政澔醫生指出，失眠不只是「睡不夠」，還包括難以入睡、睡眠斷斷續續、半夜易醒，或清晨過早醒來且無法再入睡等情形。即使具備充足睡眠時間與良好環境，仍覺得睡不好，進而影響白天精神、專注力與工作表現。

統計顯示，約半數成人曾出現偶發性失眠，慢性失眠(持續3個月以上)盛行率約10%至15%，在年長者與女性族群更為常見。林政澔醫生提醒，失眠的判定並非只看睡眠時數，而是是否影響主觀感受與白天功能。

且與抑鬱、焦慮有關係

失眠定義不只看時數

失眠常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒易煩躁或低落，嚴重時增加意外風險。臨床也發現，失眠與抑鬱、焦慮常相互影響，形成惡性循環；有些患者自覺「整晚沒睡」，其實仍有淺眠，只是身體處於高度警覺，疲勞感特別明顯。

睡眠衛生調整這樣做 慢性失眠治療有方法

改善失眠可先從建立良好睡眠衛生做起，包括固定作息、避免午後攝取咖啡因、睡前不飲酒不吸煙、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，並營造安靜、昏暗的睡眠環境，同時減少睡前使用電子產品，有助恢復自然睡眠節律。