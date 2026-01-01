熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-28 17:30
更新：2026-Jan-28 17:30

失眠唔單止係唔夠瞓！常見影響全面分析

出現長期失眠應主動尋求專業協助，及早介入有助提升生活品質與身心健康。

失眠已成為現代人常見的健康困擾。南投醫院身心科林政澔醫生指出，失眠不只是「睡不夠」，還包括難以入睡、睡眠斷斷續續、半夜易醒，或清晨過早醒來且無法再入睡等情形。即使具備充足睡眠時間與良好環境，仍覺得睡不好，進而影響白天精神、專注力與工作表現。

失眠定義不只看時數 且與抑鬱、焦慮有關係

統計顯示，約半數成人曾出現偶發性失眠，慢性失眠(持續3個月以上)盛行率約10%15%，在年長者與女性族群更為常見。林政澔醫生提醒，失眠的判定並非只看睡眠時數，而是是否影響主觀感受與白天功能。

失眠常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒易煩躁或低落，嚴重時增加意外風險。臨床也發現，失眠與抑鬱、焦慮常相互影響，形成惡性循環；有些患者自覺「整晚沒睡」，其實仍有淺眠，只是身體處於高度警覺，疲勞感特別明顯。

睡眠衛生調整這樣做 慢性失眠治療有方法

改善失眠可先從建立良好睡眠衛生做起，包括固定作息、避免午後攝取咖啡因、睡前不飲酒不吸煙、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，並營造安靜、昏暗的睡眠環境，同時減少睡前使用電子產品，有助恢復自然睡眠節律。

對慢性失眠患者，非藥物治療的「失眠認知行為治療(CBT-I)」為第一線選擇，涵蓋睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整與放鬆訓練，協助修正不利睡眠的行為與想法，降低對睡眠的焦慮，多數患者可明顯改善睡眠品質與白天精神。

失眠解決方法｜10項好眠建議（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律作息及睡眠（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，限制午休的時間（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，按時依照醫師處方服用藥物（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，積極參與社交活動（am730製圖）

藥物輔助需評估 醫療介入助提升身心健康

若非藥物治療效果有限，且已嚴重影響生活，醫生可能評估短期藥物輔助，但原則仍須搭配行為治療，避免單獨長期依賴。南投醫院提醒，出現長期失眠應主動尋求專業協助，及早介入有助提升生活品質與身心健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

