新年捱夜冇所謂？醫生提出6原則 減低放完假失眠風險

新年是休息與團聚的時刻，但人體作息節律並非能隨意調整。充足且規律的睡眠，是維持情緒平衡、專注力與免疫功能的關鍵。

新年長假讓不少人終於能放鬆心情，煲劇到天光、通宵打牌或日夜顛倒打機，認為「假期夜啲瞓冇所謂」。不過，台灣衛生福利部草屯療養院黃威禎醫生提醒，連續捱夜或作息大幅延後，不僅容易在假期過後出現嚴重失眠，也可能影響情緒穩定、記憶力與免疫功能，甚至讓原有精神疾病惡化。

生理時鐘被打亂 調回需時間

黃威禎醫生指出，人體睡眠節律由大腦的「視交叉上核」調控，無法像開關一樣立即切換。新年若連續捱夜，生理時鐘會被往後推，導致假期後即使躺在床上仍難以入睡，或半夜易醒。

捱夜不只失眠 影響全身健康

黃威禎醫生表示，作息延後一小時，往往需要一至兩天才能調整，若延後數小時，可能需一周以上，有些人因此出現節後長期失眠。捱夜不只影響睡眠，還會讓情緒更焦慮或暴躁、記憶力與專注力下降、免疫力變差，並可能出現心悸、胸悶或血壓不穩，對心血管疾病患者負擔更大。