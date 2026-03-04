常打哈欠恐中風警號 以為是「春睏」？醫生揭4大疲倦症狀需求醫

打哈欠不只是身體發出想睡的信號！有醫生指出，若頻繁地打哈欠有可能代表大腦氧氣供應不足，而腦部缺氧則可引致昏迷、腦水腫甚至死亡。醫生指出，在這個時節，很多人會誤會是與「春睏」有關，而其實，一旦出現4大疲倦症狀就需及時求醫檢查。
常打哈欠恐中風警號
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天來臨，許多人會感到特別疲倦，常常自我診斷為「春睏」。然而，這種疲倦可能並非單純的季節性現象，而是身體發出的警告信號。
黃醫生指出，由於春季的氣溫回升，日照延長，所以身體的自律神經需要重新調整，這段生理過渡期就會帶來春睏。真正的春睏有以下特徵：
白天易疲倦
午後精神下降
早晨起床困難
不過，這種情況通常睡足後可以改善，並且不會伴隨其他不適症狀，持續約1至2周後會逐漸緩解。若不是這樣，就可能疲倦與春睏無關，需提高警覺。
以為是「春睏」
除了春睏外，以下情況也有可能會為身體帶來疲倦感：
1. 腦中風前奏
部分腦血管事件前數天，會出現反覆打哈欠、頭暈、肢體麻木和語言不清。
睡再多也沒好轉，有可能是腦幹調節功能異常。
頻繁打哈欠可能是腦部缺氧的信號。研究指出，打哈欠可能與腦部血流調節與多巴胺系統有關。
如果患有高血壓、糖尿病、高血脂，且症狀突然出現，應及時到急症求診。
2.內分泌與代謝問題
甲狀腺功能減退：會導致感覺疲倦、怕冷、便秘、體重增加等症狀。
貧血：氧氣運輸能力下降，令人昏昏欲睡。常見的表現為臉色蒼白、心悸及頭暈。缺鐵性貧血是最常見類型，全球約 25% 人口受影響。
糖尿病：高血糖可能導致慢性疲倦、夜尿等，影響睡眠。
3. 過敏
過敏性鼻炎會釋放組織胺，影響腦部氧氣供應，導致嗜睡和缺乏專注力。
鼻塞會令換氣效率下降，使二氧化碳滯留。
過敏性鼻炎會影響睡眠品質與日間專注力，常伴隨出現的黑眼圈。
4. 心理因素
焦慮或抑鬱症的初期症狀也可能表現為無力和嗜睡。
4大疲倦症狀需求醫
如果符合以下任一項，就需要求檢查，避免延誤診斷：
睡夠了但仍持續疲倦超過2周
出現明顯神經症狀(如手腳麻木)
體重、食慾有異常變化
有慢性病史
4招KO疲勞
黃醫生指，不要都把春天時的疲倦都當成春睏。如果想改善疲倦，他建議：
每周進行中等強度運動至少150分鐘
早晨曬20分鐘的太陽以調整生物鐘
固定入睡時間
保持均衡飲食，避免精緻糖類
「春睏」本身並不是疾病，但如果你感到持續的疲倦和無精打采，這可能是身體在提醒你尋求專業醫療建議。別讓「春睏」成為忽視健康的藉口。