常打哈欠恐中風警號 以為是「春睏」？醫生揭4大疲倦症狀需求醫

打哈欠不只是身體發出想睡的信號！有醫生指出，若頻繁地打哈欠有可能代表大腦氧氣供應不足，而腦部缺氧則可引致昏迷、腦水腫甚至死亡。醫生指出，在這個時節，很多人會誤會是與「春睏」有關，而其實，一旦出現4大疲倦症狀就需及時求醫檢查。

常打哈欠恐中風警號

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天來臨，許多人會感到特別疲倦，常常自我診斷為「春睏」。然而，這種疲倦可能並非單純的季節性現象，而是身體發出的警告信號。

黃醫生指出，由於春季的氣溫回升，日照延長，所以身體的自律神經需要重新調整，這段生理過渡期就會帶來春睏。真正的春睏有以下特徵：

白天易疲倦

午後精神下降

早晨起床困難

不過，這種情況通常睡足後可以改善，並且不會伴隨其他不適症狀，持續約1至2周後會逐漸緩解。若不是這樣，就可能疲倦與春睏無關，需提高警覺。