減肥隨時髮量減 食得太清 頭髮缺少角蛋白難生成

減肥成功可能是不少人的新年願望，但小心別使用錯誤的減肥法令髮量大減。其實，很多人為減輕體而嚴控飲食，只吃烚菜、水果，盡量少吃肉類和油脂，但此舉不只造成鐵、維他命B群、鋅、生物素等攝取不足，更容易因為蛋白質不足而導致缺少生成頭髮的原料之一角蛋白，於是脫髮問題變得嚴重。

蛋白質不足 頭髮被犧牲 以為不碰肉類和蛋白質就可以有效減重是十分錯的想法，因為頭髮的主要成分是角蛋白(Keratin)。這是一種蛋白質，當蛋白質攝取嚴重不足，身體便會優先把有限的蛋白質供應給心臟、肝臟等重要器官，非必要組織如頭髮則會被犧牲。

另方面，女性因為每月周期，本身已經容易缺鐵，若減肥不吃紅肉、不吃內臟，鐵質攝取更為不足。但鐵質是製造紅血球的重要元素，缺鐵時紅血球無法有效運作，毛囊得不到足夠氧氣和養分，便會開始萎縮、髮絲變幼、容易斷裂脫落。

小心熱量攝取過低 此外，減肥時一個人每天攝取的熱量可能只及正常的三分一甚至一半，藉以快速收身。實際上，熱量攝取過低時，身體會啟動飢荒模式，降低基礎代謝率來節省能量，非必要功能如頭髮生長、指甲生長、甚至月經都可能因此而停擺。

所以，計劃減肥的你，實行時要注意營養攝取，以防營養不足而影響頭髮生長，甚至危及整體健康。