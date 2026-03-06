女性易患甲狀腺病 影響全身機能

甲狀腺位於頸部前方，外形像蝴蝶，體積雖小卻主導全身新陳代謝。女性罹患甲狀腺疾病的比率為男性的5至8倍。美國甲狀腺協會指出，約每8名女性中，就有1位一生中會遇到甲狀腺問題。

女性較常見甲狀腺疾病，由多重因素疊加所致。羅中佑解釋，「多數甲狀腺疾病與免疫系統誤攻甲狀腺有關，而女性免疫反應較活躍。其次，青春期、月經、懷孕、產後與更年期的荷爾蒙波動，可能觸發或加重甲狀腺異常。其三是遺傳因素，若有家族病史風險會上升，而女性具兩條X染色體，相關基因影響或更明顯。第四是壓力，除干擾到下視丘-腦下垂體-甲狀腺軸，皮質醇偏高也會抑制甲狀腺功能。最後是碘攝取，不足或過量也會誘發問題。」

甲狀腺結節：多無症狀，或出現頸部腫塊、吞嚥或呼吸不適、聲音沙啞；若為功能性結節，則引發亢進症狀。

甲亢：心悸、心跳加速、焦慮失眠、手抖、怕熱多汗、體重下降但食慾增加、腹瀉、月經量小或不規則、肌力下降；葛瑞夫茲氏病可能有眼凸與甲狀腺腫大。

甲狀腺疾病可引致各種各樣的徵狀。

甲狀腺疾病「牽一髮動全身」，徵狀會使患者工作表現下滑，外觀變化或打擊自信，繼而影響人際關係等，病情嚴重甚至加重心臟負擔。同時，甲狀腺功能異常可致不孕。若懷孕而未治療，流產、早產、妊娠毒血症、胎兒發育遲緩與產後出血風險會上升；甲狀腺素不足者可能影響胎兒腦部與神經發育，波及日後智力表現。

診斷治療

治療上，若是甲減，以左旋甲狀腺素(合成T4)替代為主；甲亢治療選項較多，常用抗甲狀腺藥物抑制荷爾蒙合成，手術適用於甲狀腺腫大壓迫、藥物不耐或不適合放射性碘者。β阻斷劑不能治本，但可快速緩解心悸、手抖與焦慮徵狀。甲狀腺結節和癌症則按結節大小及檢查結果決定，良性無症狀只須定期追蹤；功能性結節可考慮放射性碘或手術；癌症則要手術切除，術後使用放射性碘與長期抑制/替代治療。

生活管理與預防

羅中佑認為，生活方式調整對甲狀腺健康同樣重要。日常須攝取足夠的碘和硒，前者來源包括海產、乳製品和碘鹽，但避免過量。硒則可從巴西堅果、海鮮、全穀類獲得。避免大量生食十字花科蔬菜和大豆製品，以免干擾甲狀腺功能。保持充足的睡眠和規律運動，並實踐放鬆技巧如正念冥想、深呼吸、瑜伽，紓緩壓力。有家族史或風險因素的女性應定期檢查甲狀腺功能，日常自我檢查頸部是否有異常。