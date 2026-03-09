痰咳食止咳藥恐致重症肺炎 醫生揭3大原因止咳有風險

不是所有咳嗽症狀出現後都應該及時止咳！有醫生指出，許多患者一旦出現咳嗽症狀後，就會要求醫生開服止咳藥解決。但其實，若未辨識到咳嗽的病因就直接開服止咳藥，可能導致重症肺炎。醫生指出，有4種咳嗽的病因就算鎮咳也無法有效止咳，甚至會令病情變得嚴重。

3大原因止咳有風險

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，咳嗽其實是一種保護性的反射，主要任務是把刺激氣道裡的異物如病毒、致敏原、胃酸或發炎細胞，透過黏液分泌及纖毛運動，以咳嗽清除出來。這個動作是身體自然的清除系統。如果在面對咳嗽時，急於用藥物壓制咳嗽，就像是停止了警報器的響起，讓潛在的問題隱藏起來。不同的咳嗽有不同的處理方式。有些咳嗽是不能馬上止咳的，黃醫生拆解原因如下：

1. 隱藏病因

咳嗽只是症狀，而原是疾病的本身。有多項回顧研究指出，一旦出現慢性或遷延性咳嗽，若未處理病因，單純只有鎮咳，並不會改善病程。