痰咳食止咳藥恐致重症肺炎 醫生揭3大原因止咳有風險

不是所有咳嗽症狀出現後都應該及時止咳！有醫生指出，許多患者一旦出現咳嗽症狀後，就會要求醫生開服止咳藥解決。但其實，若未辨識到咳嗽的病因就直接開服止咳藥，可能導致重症肺炎。醫生指出，有4種咳嗽的病因就算鎮咳也無法有效止咳，甚至會令病情變得嚴重。
3大原因止咳有風險
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，咳嗽其實是一種保護性的反射，主要任務是把刺激氣道裡的異物如病毒、致敏原、胃酸或發炎細胞，透過黏液分泌及纖毛運動，以咳嗽清除出來。這個動作是身體自然的清除系統。如果在面對咳嗽時，急於用藥物壓制咳嗽，就像是停止了警報器的響起，讓潛在的問題隱藏起來。不同的咳嗽有不同的處理方式。有些咳嗽是不能馬上止咳的，黃醫生拆解原因如下：
1. 隱藏病因
咳嗽只是症狀，而原是疾病的本身。有多項回顧研究指出，一旦出現慢性或遷延性咳嗽，若未處理病因，單純只有鎮咳，並不會改善病程。
一般情況下，咳嗽與以下問題有關：
感染後氣道發炎，例如：感冒、支氣管炎。
咳嗽變異型氣喘，症狀：夜咳、冷空氣更明顯。
胃酸倒流，症狀：躺下、飯後更咳。
鼻涕倒流／過敏性鼻炎
2. 止咳藥的副作用
止咳藥一般常見風險包括：
嗜睡
注意力下降
便秘
口乾
可待因類藥物有依賴性與呼吸抑制的風險。
3. 止咳痰卡在肺部
由於使用止咳藥強鎮有痰的咳嗽，有可能會造成以下影響；
痰液滯留
細菌孳生
發炎時間拉長
以上情況不但會令咳嗽時間增加，更可能會蔓延成下呼吸道感染，演變成肺炎。
3情況需止咳
黃醫生指，當咳嗽出現，在以下情況才需考慮止咳：
乾咳、無痰
夜咳影響睡眠
已同步處理病因(抗發炎、抗過敏、抑酸等)
止咳3步驟
止咳並不等於治療，追求的是更快的康復。醫療上值得注意的三個原則是：
1. 先分類再治療：
咳嗽的原因可能涉及感染、氣喘或胃酸倒流等，必須弄清楚根本原因，再進行相應的治療，以免延長病程。
2. 有痰的時候不壓制，要幫助排出：
當咳嗽伴隨有痰時，這是身體的自然反應，應促進排痰，而不是壓制這種反應。
3. 超過兩至三周不改善，需重新評估：
若合併氣喘、咳血、發燒或體重下降，持續超過兩週且未有好轉，應重新檢查診斷，以確保及早發現潛在問題。