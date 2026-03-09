熱門搜尋:
健康
出版：2026-Mar-09 09:00
更新：2026-Mar-09 09:00

痰咳食止咳藥恐致重症肺炎 醫生揭3大原因止咳有風險

SPRING 13

不是所有咳嗽症狀出現後都應該及時止咳！有醫生指出，許多患者一旦出現咳嗽症狀後，就會要求醫生開服止咳藥解決。但其實，若未辨識到咳嗽的病因就直接開服止咳藥，可能導致重症肺炎。醫生指出，有4種咳嗽的病因就算鎮咳也無法有效止咳，甚至會令病情變得嚴重。

3大原因止咳有風險

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，咳嗽其實是一種保護性的反射，主要任務是把刺激氣道裡的異物如病毒、致敏原、胃酸或發炎細胞，透過黏液分泌及纖毛運動，以咳嗽清除出來。這個動作是身體自然的清除系統。如果在面對咳嗽時，急於用藥物壓制咳嗽，就像是停止了警報器的響起，讓潛在的問題隱藏起來。不同的咳嗽有不同的處理方式。有些咳嗽是不能馬上止咳的，黃醫生拆解原因如下：

1. 隱藏病因

咳嗽只是症狀，而原是疾病的本身。有多項回顧研究指出，一旦出現慢性或遷延性咳嗽，若未處理病因，單純只有鎮咳，並不會改善病程。

一般情況下，咳嗽與以下問題有關：

  • 感染後氣道發炎，例如：感冒、支氣管炎。

  • 咳嗽變異型氣喘，症狀：夜咳、冷空氣更明顯。

  • 胃酸倒流，症狀：躺下、飯後更咳。

  • 鼻涕倒流／過敏性鼻炎

2. 止咳藥的副作用

止咳藥一般常見風險包括：

  • 嗜睡

  • 注意力下降

  • 便秘

  • 口乾

可待因類藥物有依賴性與呼吸抑制的風險。

3. 止咳痰卡在肺部

由於使用止咳藥強鎮有痰的咳嗽，有可能會造成以下影響；

  • 痰液滯留

  • 細菌孳生

  • 發炎時間拉長

以上情況不但會令咳嗽時間增加，更可能會蔓延成下呼吸道感染，演變成肺炎。

3情況需止咳

黃醫生指，當咳嗽出現，在以下情況才需考慮止咳：

  1. 乾咳、無痰

  2. 夜咳影響睡眠

  3. 已同步處理病因(抗發炎、抗過敏、抑酸等)

止咳方法有哪些？適合甚麼人士？｜針灸（am730製圖） 止咳方法有哪些？適合甚麼人士？｜中藥（am730製圖） 止咳方法有哪些？適合甚麼人士？｜排痰法（am730製圖） 止咳方法有哪些？適合甚麼人士？｜食療（am730製圖） 止咳方法有哪些？適合甚麼人士？｜穴位按摩（am730製圖）

止咳3步驟

止咳並不等於治療，追求的是更快的康復。醫療上值得注意的三個原則是：

1. 先分類再治療：

  • 咳嗽的原因可能涉及感染、氣喘或胃酸倒流等，必須弄清楚根本原因，再進行相應的治療，以免延長病程。

2. 有痰的時候不壓制，要幫助排出：

  • 當咳嗽伴隨有痰時，這是身體的自然反應，應促進排痰，而不是壓制這種反應。

3. 超過兩至三周不改善，需重新評估：

  • 若合併氣喘、咳血、發燒或體重下降，持續超過兩週且未有好轉，應重新檢查診斷，以確保及早發現潛在問題。

