哈佛研究：每日飲咖啡或茶 認知障礙症風險降低！教授提醒「唔係靈丹妙藥」

近年全球人口快速老化，認知障礙症已成為各國公共衛生的一大挑戰，哪些生活習慣可能有助於降低風險，也成為醫界與社會關注的焦點。外媒報道，最新刊登於《美國醫學會期刊》(JAMA)的大型研究指出，日常適量飲用含咖啡因的咖啡或茶，可能與認知障礙症風險降低，以及長期認知表現較佳相關。但專家也提醒，無法只靠單一飲品預防認知障礙症，而是要多管齊下，控制慢性病、運動、維持社交等皆應同步進行。

13 萬人大型研究追蹤逾 40 年 日飲兩至三杯咖啡者認知障礙風險降兩成

這項研究由美國哈佛大學團隊進行，分析兩項世代研究資料，研究對象涵蓋英美各地超過13萬名醫療人員，追蹤歷時40多年。研究期間，參與者需每2到4年回報一次目前的飲食與生活習慣，包含咖啡與茶的飲用，同時研究人員也持續記錄認知障礙症診斷、認知功能變化及客觀認知測驗結果。追蹤期間，共有 1萬多人罹患認知障礙症。 研究作者之一、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系Daniel Wang助理教授博士表示，中年時期就有飲用咖啡習慣的族群，日後罹患認知障礙症的風險降低約18%；習慣喝茶的人，則約降低14%。若以飲用量觀察，風險最低的族群為每日約兩至三杯含咖啡因咖啡，或一至兩杯含咖啡因茶，風險比不喝咖啡或茶的人低15%至20%。研究團隊同時指出，在無咖啡因的咖啡或茶中未觀察到相同關聯。

咖啡因多重機制或可抗老 助提神還助養成健康好習慣 加拿大多倫多大學營養科學系Sara Mahdavi兼任教授表示，咖啡含有咖啡因和多種生物活性物質，可能影響發炎、葡萄糖代謝、血管功能和氧化壓力。美國科羅拉多大學醫學院心臟科David Kao副教授也提到，以上作用或可改善與老化有關的生理現象，同時補充指出，早晨一杯咖啡帶來的提神效果，或許還能幫助人們堅持其他健康的生活習慣，例如均衡飲食或規律運動。另外，已有研究顯示，咖啡因與較低的第二型糖尿病發生率有關，而糖尿病本身就是已知的認知障礙症危險因子之一。

咖啡或茶非防認知障礙「妙藥」 整體生活形態都要調整 不過，值得注意的是，上述研究屬於觀察性研究，仍無法確定攝取咖啡因是否是促進健康老化的原因。專家也指出，兩者之間的關聯可能由其他因素促成。例如，咖啡或茶中可能含有咖啡因以外的健康成分，但去除咖啡因的同時也會將這些營養素去除。另外，選擇飲用咖啡者，可能在飲食、社經地位或整體健康行為上與其他族群有所差異。 Mahdavi教授強調，人們不應只為了保護大腦而就開始喝咖啡，部分有焦慮、失眠或心律不整問題者，尤其應謹慎飲用。英國格拉斯哥大學心血管與代謝健康學院Naveed Sattar教授表示，咖啡因對大腦既有好處也有壞處，茶和咖啡都含有可能對人體有益的抗氧化劑，而咖啡因可以提神醒腦，激發人們的工作、學習和運動的熱情，但也可能使血壓升高，高血壓正是導致認知障礙症的重要因素。該研究團隊也表示，不要把咖啡或茶當作靈丹妙藥，保持健康的生活形態，定期鍛煉、均衡飲食和充足睡眠對於大腦健康也非常重要。