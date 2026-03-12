高血壓｜高血壓標準愈降愈低是藥廠陰謀？ 醫生拆解2大標準變嚴格原因

高血壓｜為甚麼標準愈降愈低？現在的高血壓標準是甚麼？血壓 160算高嗎？ 腎臟專科林軒任醫生在其Facebook專頁上分享指，有些人認為，在1980年代，高血壓的標準是160，到了2020年代竟降到了130，就會懷疑是藥廠的陰謀。 他們認為健康標準降低，是為了讓原本健康的人被標記為病人，迫使他們購買藥物。林醫生指出，醫學界對高血壓標準的調整，並不是隨意而為，而是基於大量的臨床試驗數據。當降低血壓標準時，實際上是為了降低未來心血管疾病的風險。

高血壓｜高血壓標準變嚴格2大原因 長期維持較高血壓有什麼風險？ 林醫生解釋指，高血壓的標準下調至130，而不是剛剛好的140，原因是當你的血壓高於正常範圍時，開始時你可能並不會察覺到任何不適，然而，這種情況會隨著時間的推移產生嚴重後果： 1. 管壁漸漸磨損 當水壓(血壓)偏高的時候，可能的感覺是良好的。但實際上，這看似無害的狀態會對血管造成長期損害： 持續的高壓：長期的高血壓會像帶著微小砂石的激流一樣，持續沖刷血管內壁。這樣的刺激可能導致內壁出現微小的發炎和損傷。

身體的修復反應：為了修護這些損傷，血液中的膽固醇和脂肪會試圖填補這些傷口。久而久之，內壁變得越來越厚、越來越硬，導致彈性降低，這就是「動脈粥狀硬化」。 2. 高壓的隱患 在1980年代，醫學界對於高血壓的認知相對有限，認為只要血壓不急劇上升(如飆到160以上)，則算是安全。然而，現代醫學透過如SPRINT試驗的研究，揭示了更深層的問題，那些長期維持在130-139的血壓，雖然不會立即出現明顯的身體不適，卻在默默地降低血管的彈性。當遇到外部壓力(如寒流或情緒激動)時，就可能出現血管破裂(腦出血)或斑塊脫落(心肌梗塞)的危險。

常見問題FAQ： Q1. 為甚麼高血壓的標準會變低？ 高血壓標準的調整基於大量的臨床數據和研究，例如SPRINT試驗，證明了更低的血壓控制能顯著降低心血管事件和死亡風險，這是為了保護病人的健康。 Q2. 高血壓標準的變化是否與藥廠的利益有關？ 僅僅將血壓標準降低視為藥廠的陰謀並不準確。實際上，許多主流降血壓藥已經過期，價格也非常低。藥廠的真正收益來自於心血管疾病後果的治療，而非藥物本身。 Q3. 甚麼是SPRINT試驗，為甚麼它重要？ SPRINT試驗是一項大型研究，對比了標準血壓控制(140 mmHg以下)與嚴格控制(120 mmHg以下)兩組的結果，顯示嚴格控制顯著降低了心血管事件和死亡率，成為改變醫學指導的關鍵研究。

Q4. 長期維持較高血壓有什麼風險？ 長期高血壓會導致血管受損和動脈硬化。這些微小的損傷可能在未來引發嚴重的心血管事件，如中風和心肌梗塞。