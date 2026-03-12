失眠｜年紀大失眠更嚴重？或影響記憶力精神狀態 專家教如何改善睡眠品質

不少人也有失眠問題，尤其是當年紀開始漸老，失眠問題更加嚴重，更會出現凌晨早醒、輾轉難眠的現象。長期睡眠不足可能會影響日間的精神狀態，更可能導致記憶力下降、代謝異常、情緒波動等，如日間因此變得疲倦，更可能引起意外。
失眠｜為何愈老睡得愈差？
為何愈老愈易失眠？年齡增長後，睡眠模式也會出現改變，如淺睡增加，深睡與快速動眼期減少；半夜醒來的次數增加；生理時鐘也會出現改變，如變得早睡及非常早起。睡眠專家認為，失眠是與以下幾個原因有關：
大腦調控睡眠的神經迴路效率下降
褪黑激素分泌減少
荷爾蒙濃度有所改變
失眠｜改善長者失眠問題方法一：建立規律作息
其實長者失眠的改善方法與一般失眠也相若，患失眠症的人士應建立一個良好的作息，固定睡覺及起床時間，幫助大腦建立穩定的生理時鐘，提升整體睡眠質素。
失眠｜改善長者失眠問題方法二：日間吸光夜晚cut光
日間多曬太陽不但可增強免疫力，也可幫助身體產生血清素，不但可令心情變得更愉快，也可協助大腦晚上分泌退黑激素，改善失眠問題。
失眠｜改善長者失眠問題方法三：減少午睡
失眠也有可能因為日間睡得太多，如果將午睡時間減少在20至30分鐘內，並在下午3時前醒來，都可能減少對夜間睡眠的干擾，改善失眠問題。
失眠｜改善長者失眠問題方法四：注意晚餐時間及食物
高脂、高糖的食物，或咖啡因和酒精都可能會加劇失眠問題，因此睡前2至3小時前應盡量避免，睡前也應減少喝水，以免增加夜間起床的次數。
長者失眠常見問題
Q1. 老人為甚麼容易失眠？
Q2. 失眠是身體缺乏甚麼？
當身體褪黑激素分泌減少，及荷爾蒙濃度有所改變時，都可能會導致失眠。