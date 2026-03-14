原型食物｜甚麼是原型食物？營養豐富又飽肚 可減身體負擔減疾病風險

原型食物｜ 3 點定義原型食物 保留食物原貌

未經複雜加工程序

無過多人工添加物

原型食物好處一：保留最多營養價值 食物經過愈多加工程序就愈容易流失營養，而原型食物正正因為沒有經過加工程序，故保留了最多的營養，相比起加工食物含有更多營養。 原型食物好處二：飽足感高 原型食物由於保留了大量的膳食纖維和蛋白質，其消化的時間更長，可以大大增加我們食後的飽肚感，尤其是控制體重時，不但可以減少熱量的攝取，也可在不用捱餓的情況下減脂。

原型食物好處三：無多餘添加物 不少加工食品如香腸、火腿等為了要長期保存、賣相或風味等，都會加入大量食品添加劑，包括防腐劑、人工色素、硝酸鈉、碳酸氫鈉等，製作過程中也可能會加入大量的糖、鹽，如果長期食用都可能會增加患上不同疾病的機會。 多食原型食物不但可以有益健康，原型食物的生產過程也對環境更加友善！由今天起多食原型食物，為健康加分！

原型食物常見問題 Q1. 怎樣算原型食物？ 原型食物是指保留食物最原本樣貌、型態，且未經過加工，或是只有簡單處理，未含有過多添加物的食物，包括蘋果、蔬菜、雞肉及牛肉等食材。 Q2. 每天吃原型食物會瘦嗎？ 原型食物由於保留了大量的膳食纖維和蛋白質，其消化的時間更長，可以大大增加我們食後的飽肚感，尤其是控制體重時，不但可以減少熱量的攝取，也可在不用捱餓的情況下減脂。