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健康
出版：2026-Mar-14 13:30
更新：2026-Mar-14 13:30

原型食物｜甚麼是原型食物？營養豐富又飽肚 可減身體負擔減疾病風險

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原型食物｜甚麼是原型食物？營養豐富又飽肚 可減身體負擔減疾病風險

原型食物｜甚麼是原型食物？營養豐富又飽肚 可減身體負擔減疾病風險

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近年大家都開始注重健康，也開始提倡食原型食物。那到底甚麼是原型食物？其實原型食物是指保留食物最原本樣貌、型態，且未經過加工，或是只有簡單處理，未含有過多添加物的食物，包括蘋果、蔬菜、雞肉及牛肉等食材。

由於食物未有經過加工，因此也保留了最多的營養價值，也無過多的添加物，對身體來說更加健康！

原型食物｜3點定義原型食物

  • 保留食物原貌

  • 未經複雜加工程序

  • 無過多人工添加物

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原型食物好處一：保留最多營養價值

食物經過愈多加工程序就愈容易流失營養，而原型食物正正因為沒有經過加工程序，故保留了最多的營養，相比起加工食物含有更多營養。

原型食物好處二：飽足感高

原型食物由於保留了大量的膳食纖維和蛋白質，其消化的時間更長，可以大大增加我們食後的飽肚感，尤其是控制體重時，不但可以減少熱量的攝取，也可在不用捱餓的情況下減脂。

原型食物｜甚麼是原型食物？營養豐富又飽肚 可減身體負擔減疾病風險

不少加工食品如香腸、火腿等為了要長期保存、賣相或風味等，都會加入大量食品添加劑。

原型食物好處三：無多餘添加物

不少加工食品如香腸、火腿等為了要長期保存、賣相或風味等，都會加入大量食品添加劑，包括防腐劑、人工色素、硝酸鈉、碳酸氫鈉等，製作過程中也可能會加入大量的糖、鹽，如果長期食用都可能會增加患上不同疾病的機會。

多食原型食物不但可以有益健康，原型食物的生產過程也對環境更加友善！由今天起多食原型食物，為健康加分！

原型食物常見問題

Q1. 怎樣算原型食物？

原型食物是指保留食物最原本樣貌、型態，且未經過加工，或是只有簡單處理，未含有過多添加物的食物，包括蘋果、蔬菜、雞肉及牛肉等食材。

Q2. 每天吃原型食物會瘦嗎？

原型食物由於保留了大量的膳食纖維和蛋白質，其消化的時間更長，可以大大增加我們食後的飽肚感，尤其是控制體重時，不但可以減少熱量的攝取，也可在不用捱餓的情況下減脂。

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