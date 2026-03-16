減肥｜食多一定肥但食少未必瘦？醫生教3招重啟代謝燃脂 不做等於白減

減肥吃多吃少不只是一條簡單的加減法！有醫生指出，許多人在減重時會發現自己狂吃會增磅，但如果飲食控制盡量吃少一點的時候，體重卻降不下來。醫生拆解原因，並教大家用３大方法有助重啟代謝，讓身體可以再燃燒脂肪減磅。
減肥｜為甚麼食少不一定會瘦？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，有患者問他最近因減重計算卡路里，餓到半夜睡不著，但體重才掉不到一公斤，一喝水數字又回來了，到底熱量赤字的計算是不是個騙人的？劉醫生解釋指，其實大家一直被這種傳統的減重觀念誤導。首先要釐清的觀念是，傳統的熱量赤字觀點是把身體看作是「加減法」。認為只要攝取比消耗少，數字就一定會降低，卻忽略了食物對身體產生的「訊息」。在功能醫學和營養醫學的角度，身體是一座「化學工廠」。若攝取100kcal糖果和100kcal西蘭花後，會出現不同的處理：
糖果：會讓胰島素飆升，告訴身體儲存脂肪。
西蘭花：則因豐富纖維與植化素，促進細胞代謝。
所以，劉醫生強調，重點不在於你吃多少熱量，而在於給細胞甚麼訊息。若長期處於飢餓狀態，身體會因為害怕「飢荒」而自動調低功率，反而更容易累積脂肪。
減肥｜為甚麼少吃反而瘦不下來？
劉醫生指，這不是意志力問題，而是細胞在保護你。根據2025年3月發表於《Nature Communications》的研究，南丹麥大學的團隊發現，當刻意減少熱量攝取時，肝臟內的Plvap基因會發生變化。這個基因控制著肝臟血管的通透性，當身體感應到能量短缺時，主動改變代謝路徑來「節流」。簡言之，當你吃得太少，身體會以為遇到危機，主動關掉燃燒脂肪的開關。這解釋了為甚麼單純靠少吃，往往只會讓你感到疲憊與焦慮，令體重不動。
減肥｜3招重啟代謝燃燒脂肪
劉醫生表示，若想要重新啟動代謝，需要溫柔地給身體正確的訊號：
修復荷爾蒙訊號：戒掉加工糖與精緻澱粉和增加優質蛋白質與健康油脂，比算較熱量更好，有助穩定的胰島素水平會促進「燃脂模式」。
降低慢性發炎：當腸道不健康或壓力過大就會干擾代謝開關。選擇原型食物是細胞修復的最佳工具。
尊重生理節律：焦慮是代謝的敵人。充足的睡眠與穩定的壓力荷爾蒙將讓代謝靈活起來。
劉醫生表示，減重不是一場痛苦的算術競賽，更不該是意志力的折磨，應學會聽懂身體的語言並提供所需的營養訊息，健康與理想體型只是身體找回平衡後的自然結果。
減肥常見問題解答(FAQ)
Q1：為甚麼只算卡路里不足夠？
卡路里的數字只是能量的測量，忽略了食物的質量和對身體的影響。不同食物對代謝的影響各不相同。
Q2：減重的理想飲食應該是甚麼樣的？
減重的理想飲食應包括低糖、高纖的食物，並足夠的優質蛋白質和健康脂肪，以促進代謝並減少飢餓感。
Q3：怎麼知道我是否有慢性發炎？
慢性發炎可能表現為持續的疲勞、消化問題、體重困難等。建議諮詢專業醫療服務進行評估。
Q4：吃得多會不會影響代謝？
吃得多不一定影響代謝，但選擇的食物類型和質量才是關鍵。食用健康且有營養的食物才能優化代謝。