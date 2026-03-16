減肥｜食多一定肥但食少未必瘦？醫生教3招重啟代謝燃脂 不做等於白減

減肥｜為甚麼食少不一定會瘦？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，有患者問他最近因減重計算卡路里，餓到半夜睡不著，但體重才掉不到一公斤，一喝水數字又回來了，到底熱量赤字的計算是不是個騙人的？劉醫生解釋指，其實大家一直被這種傳統的減重觀念誤導。首先要釐清的觀念是，傳統的熱量赤字觀點是把身體看作是「加減法」。認為只要攝取比消耗少，數字就一定會降低，卻忽略了食物對身體產生的「訊息」。在功能醫學和營養醫學的角度，身體是一座「化學工廠」。若攝取100kcal糖果和100kcal西蘭花後，會出現不同的處理：

減肥｜3招重啟代謝燃燒脂肪 劉醫生表示，若想要重新啟動代謝，需要溫柔地給身體正確的訊號： 修復荷爾蒙訊號：戒掉加工糖與精緻澱粉和增加優質蛋白質與健康油脂，比算較熱量更好，有助穩定的胰島素水平會促進「燃脂模式」。 降低慢性發炎：當腸道不健康或壓力過大就會干擾代謝開關。選擇原型食物是細胞修復的最佳工具。 尊重生理節律：焦慮是代謝的敵人。充足的睡眠與穩定的壓力荷爾蒙將讓代謝靈活起來。 劉醫生表示，減重不是一場痛苦的算術競賽，更不該是意志力的折磨，應學會聽懂身體的語言並提供所需的營養訊息，健康與理想體型只是身體找回平衡後的自然結果。

Q4：吃得多會不會影響代謝？ 吃得多不一定影響代謝，但選擇的食物類型和質量才是關鍵。食用健康且有營養的食物才能優化代謝。