減肥｜39歲楊冪一孩之母 凍齡身材從未重過50KG 營養師拆解楊冪5:2輕斷食秘訣

中國女星楊冪入行多年，憑藉精緻臉蛋、姣好身材吸引觀眾，儘管已經是一孩之母，但身材依然纖細並充滿線條感。她身高是167cm，但長期將體重控制在45至48kg之間，更曾表示自己「人生最重僅49kg」，在懷孕時也僅僅胖到50kg。有營養師拆解她早前公開自己保持身材的方法，亦教如何健康實行，有助達到減重目標。

減肥｜楊冪如何減肥？甚麼是5:2輕斷食？ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，楊冪相當自律，每年都維持著優美的身材。她曾表示自己的減肥方法就是5:2輕斷食法，高敏敏解釋指，5:2輕斷食法是一種彈性的間歇性斷食方式，將一星期的飲食分為兩個階段：

5天正常均衡飲食

2天低卡輕斷食 減肥｜如何實施5:2輕斷食中的5天的正常飲食？ 在正常飲食的5天中，應注重維持營養均衡，以下是建議： 蔬菜攝取：蔬菜比水果多，增強膳食纖維的攝取，幫助腸道蠕動。

澱粉控制：飯和蔬菜一樣多，避免澱粉攝取過量。

水果攝取：每餐水果拳頭大，適量攝取維他命。

蛋白質管理：豆、魚、蛋、肉掌心大，控制蛋白質攝取，同時避免過量脂肪。

良好油脂：堅果、種子一茶匙，獲取健康油脂，促進代謝與荷爾蒙穩定。

減肥｜如何實施輕斷食的2天飲食？ 在輕斷食的2天中，應當以低熱量但營養密度高為原則： 男性：每天攝取約600大卡。

女性：每天攝取約500大卡。 減肥｜5:2輕斷食可以吃甚麼？具體餐單範例 高敏敏提供5:2輕斷食的具體餐單示例 早餐： 烚蛋1顆

蔬菜2份

水果1顆

澱粉類1個 晚餐： 蛋白質1份(掌心大小)

堅果1小把

蔬菜2份 高敏敏表示，5:2輕斷食法的關鍵是不強迫連續，可以彈性安排，所以執行上會較其他減肥方法輕鬆。

減肥｜楊冪減肥瘦身湯水 另外，楊冪亦公開自己每天都喝煎蛋蘿蔔湯，這道湯品非常適合在輕斷食日當作主餐或晚餐的一部分，簡單又有飽足感 ：

食材準備 白蘿蔔：富含水分與膳食纖維，有助排便及消水腫。

雞蛋：優質蛋白來源，增強飽足感。

枸杞：含抗氧化成分，有助氣色與代謝。 製作方法 將白蘿蔔切絲或切塊。 將雞蛋煎熟(可選擇不加油或少油)。 將白蘿蔔絲放入鍋中，加入適量熱水煮滾。 加入煎好的雞蛋，再煮約10分鐘。 最後加入枸杞，輕輕調味少許鹽。 高敏敏提醒，減脂不僅僅在於吃少，還需「會吃」。在輕斷食日中仍需保持均衡和高品質飲食。選對方法和食物，才能事半功倍。

常見問題 FAQ Q1. 甚麼是5:2輕斷食法？ 5:2輕斷食法是一種斷食方法，每周有五天可以正常飲食，另外兩天則是輕斷食。 Q2.正常飲食的建議是甚麼？ 在正常飲食的五天中，通常建議多吃蔬菜而少吃水果，米飯與蔬菜的量應該相同，水果的量則以拳頭大小為限。蛋白質如肉類、豆類等，建議控制在掌心大小，而堅果的攝取量以一茶匙為宜。 Q3. 輕斷食期間的熱量應該是多少？ 輕斷食期間的熱量攝取建議男性為600大卡，女性則為500大卡。 Q4. 輕斷食日可以吃甚麼？ 在輕斷食的日子，早餐可以選擇水煮蛋一顆、兩份蔬菜、一顆水果以及一個澱粉類的食物。晚餐則可以吃一份蛋白質、一小把堅果和兩份蔬菜。

Q5. 輕斷食的優點是甚麼？ 5:2輕斷食法的優點在於它非常靈活，容易遵循，能夠幫助促進代謝和提高飽足感。