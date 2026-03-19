去廁所｜去廁所撳電話增痔瘡風險 !大便用錯力險致排便失調！醫生揭常見4大如廁傷身壞習慣

如廁也有學問？有醫生指出，當身體出現毛病時，很多人會以為與飲食、年紀或壓力，但其實有可能是日常的習慣所致。醫生指出，許多人會如廁時玩手機久坐、大便用錯力等，有可能會造成肛裂或排便失調風險。他列出有 4大不良的如廁習慣，有可能會導致痔瘡、會陰下墜感、肛裂或反覆感染等。

去廁所｜如廁為甚麼要去得正確？

重症科醫生黃軒在其facebook上分享指，如廁看似是本能，但不是人人做得正確。當每天都去廁所，卻常常覺得不乾脆、悶脹或不舒服，甚至開始出現痔瘡、會陰下墜感、肛裂或反覆感染時，問題往往不是腸子本身，而是上廁所的方式出現問題。

黃醫生形容指，廁所其實是身體的訓練場。許多人離開廁所時並非一身輕鬆，而是帶著悶、累和火氣。檢查結果常常顯示正常，也不是便秘或腹瀉，但總覺得身體異常。這些悶痛與不適，多數是長年累積的壞習慣造成的，而非突發的器質性疾病。