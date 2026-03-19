去廁所｜去廁所撳電話增痔瘡風險 !大便用錯力險致排便失調！醫生揭常見4大如廁傷身壞習慣

如廁也有學問？有醫生指出，當身體出現毛病時，很多人會以為與飲食、年紀或壓力，但其實有可能是日常的習慣所致。醫生指出，許多人會如廁時玩手機久坐、大便用錯力等，有可能會造成肛裂或排便失調風險。他列出有 4大不良的如廁習慣，有可能會導致痔瘡、會陰下墜感、肛裂或反覆感染等。
去廁所｜如廁為甚麼要去得正確？
重症科醫生黃軒在其facebook上分享指，如廁看似是本能，但不是人人做得正確。當每天都去廁所，卻常常覺得不乾脆、悶脹或不舒服，甚至開始出現痔瘡、會陰下墜感、肛裂或反覆感染時，問題往往不是腸子本身，而是上廁所的方式出現問題。
黃醫生形容指，廁所其實是身體的訓練場。許多人離開廁所時並非一身輕鬆，而是帶著悶、累和火氣。檢查結果常常顯示正常，也不是便秘或腹瀉，但總覺得身體異常。這些悶痛與不適，多數是長年累積的壞習慣造成的，而非突發的器質性疾病。
去廁所｜醫生揭常見4大如廁傷身壞習慣
黃醫生指出，4大常見的錯誤習慣，可能會對身體造成影響：
1. 長坐馬桶
有些人會在廁所裡玩手機等待便意，但其實會讓肛門血管長時間承受高壓。長期如此，靜脈容易擴張、變得脆弱，痔瘡、下墜感、肛裂等問題便悄然累積。
2. 用力大便
很多人從小被教導「用力才會出來」，但憋氣與用力把壓力丟給骨盆底肌肉與直腸靜脈，短期可能無感，長期卻會導致排便失調，甚至影響排尿與骨盆支撐。順暢的排便靠的是肌肉協調與放鬆，不是蠻力。
3. 擦拭大便方向錯誤
看似小事的擦拭方式，實則會影響感染風險。錯誤方向可能把肛門或糞便帶到泌尿生殖道，引發泌尿道感染或肛周皮膚炎。
4. 洗手只沖過水
糞便裡藏著大量細菌與病毒，隨手洗不乾淨不只是個人衛生問題，而是把病原帶回家庭與公共生活圈。徹底洗手是最簡單但最重要的防護。
去廁所｜去廁所的壞習慣如何影響腸道？
黃醫生表示，壞習慣會令腸道慢慢變得不配合，當愈用蠻力，它愈固執；你愈放鬆，它愈願意合作。這是反射神經與肌肉協調的真實生理現象。上廁所不是一件值得忽略的小事，而是每天重複的生理訓練。錯一次也許沒事，錯十年身體會用不適、疾病來提醒你。改掉這些習慣，許多看似無解的問題其實可以被預防或改善。