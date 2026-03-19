減肥｜努力減肥體脂不降反升？ 靠食肉去皮飲湯撇油就得！營養師教9招減重融入生活

減肥方式多得讓人眼花繚亂，但最有效又輕鬆的方式是甚麼呢？有營養師指出，有些人會努力減肥，逼使自己節食又不吃飯，結果導致自己出現體重焦慮，而且減肥效果也很差，體脂不降反升。營養師教有9大習慣，有助減脂並融入生活， 遠離體重焦慮，輕鬆減肥。

減肥｜營養師教9招減重融入生活 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，改變體態不用一味苦撐或短期極端節食。真正可持續的減脂，常常來自每天一點一滴的好選擇。她指出以下 9招都是輕生活減脂(Light Lifestyle Slim)，屬簡單、可落實的生活習慣，有助慢慢改善體脂與體感。 1. 喝湯前把浮油撈掉 不論家常湯或火鍋，表面常有浮油。先撈掉能少吸收一些油脂，避免夾食材時帶上油量過多。 2. 飯後多走動(飯後散步) 餐後散步可幫助穩定血糖、減緩脹氣，還能促進內啡肽分泌，有助紓緩情緒與改善睡眠。

3. 吃肉先去皮 去皮能減少約 25%至30% 的熱量攝取，並降低飽和脂肪與膽固醇攝入。 4. 優先選擇瘦肉，避免肥肉 挑掉肥肉或改吃瘦肉，能有效降低脂肪攝取，減少心血管風險。 5. 減少甜食攝取 多數甜點含大量糖、油與精緻澱粉，容易造成血糖劇烈上升與熱量超標，是容易致胖的來源。 6. 吃飯放慢速度、細嚼慢嚥 慢吃能減緩血糖上升、增加飽足感，降低暴飲暴食的機會。 7. 補足水分 充足飲水可以增加飽足感並維持代謝機能，對瘦身很有幫助。 8. 吃到七分飽 現代人普遍活動量較低，吃到七分飽比吃到過飽更能避免熱量過剩與脂肪囤積。

9. 優先選擇原型食材 加工食品常含過多油脂與調味料，選擇未加工或少加工的原型食物，可攝取較完整營養且熱量較低。

減肥｜不吃飯極端節食易反彈 營養師提醒 別為了速成減肥方法而不吃飯或極端節食，因為這類做法容易反彈，還可能讓體脂率更高。持續養成上述可長期維持的習慣，比短期激烈減重更安全也更有效。她建議，把減脂當成生活方式的調整，而不是一次的苦修。從改變一兩個小習慣開始，慢慢累積，你會看到更穩定也更健康的改變。