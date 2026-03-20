中風｜60歲男突然閱讀困難稱：睇唔明Email內容 揭急性中風 醫生揭6大非典型中風症狀

中風不只有面癱嘴歪或眼斜！有醫生分享一宗案例指出，一名60歲男子突然發現自己閱讀出現困難，完全看不懂電郵內容，求醫後揭出現急性中風。醫生指出，其實中風也有6種非典型症狀，出現時絕對要提高警覺。

中風｜60歲男突然閱讀困難稱「睇唔明Email內容」揭急性中風

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，一名男子是一所企業的高層，被送到急症室時神情清醒、語言流暢，沒有面癱、沒有肢體無力，但他表示Email、簡訊和 ATM 螢幕像外星語，儘管視力表面正常，卻無法理解文字。後來醫生安排了急診 CT。結果顯示他左枕葉出血。黃醫生形容，中風的表現可以很安靜和不典型。

中風｜甚麼是純失讀症？為甚麼會發生？

黃醫生解釋指，患者的情況是純失讀症(alexia without agraphia)，指的是患者能看見文字、能夠寫字，但僅喪失閱讀能力。這種現象最常出現在左側枕葉或其相關連結受損時，例如後大腦動脈(PCA)區域的缺血或出血，或涉及胼胝體後部(splenium)與角回、左側梭狀回(Visual Word Form Area，VWFA)等與視覺—語言整合相關的結構。