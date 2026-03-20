中風｜60歲男突然閱讀困難稱：睇唔明Email內容 揭急性中風 醫生揭6大非典型中風症狀

中風不只有面癱嘴歪或眼斜！有醫生分享一宗案例指出，一名60歲男子突然發現自己閱讀出現困難，完全看不懂電郵內容，求醫後揭出現急性中風。醫生指出，其實中風也有6種非典型症狀，出現時絕對要提高警覺。
中風｜60歲男突然閱讀困難稱「睇唔明Email內容」揭急性中風
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，一名男子是一所企業的高層，被送到急症室時神情清醒、語言流暢，沒有面癱、沒有肢體無力，但他表示Email、簡訊和 ATM 螢幕像外星語，儘管視力表面正常，卻無法理解文字。後來醫生安排了急診 CT。結果顯示他左枕葉出血。黃醫生形容，中風的表現可以很安靜和不典型。
中風｜甚麼是純失讀症？為甚麼會發生？
黃醫生解釋指，患者的情況是純失讀症(alexia without agraphia)，指的是患者能看見文字、能夠寫字，但僅喪失閱讀能力。這種現象最常出現在左側枕葉或其相關連結受損時，例如後大腦動脈(PCA)區域的缺血或出血，或涉及胼胝體後部(splenium)與角回、左側梭狀回(Visual Word Form Area，VWFA)等與視覺—語言整合相關的結構。
機制上，視覺訊息往往先到右枕葉，再透過胼胝體傳到左側語言中樞供解析。如果胼胝體或左側語言區的連結中斷，視覺到語言的轉換路徑被切斷，就會出現能看見字卻無法理解的狀態。出血或缺血都可能導致這樣的斷裂。
中風｜中風2大類別 醫生揭6大非典型中風症狀
中風症狀分為2大類別，分別是佔70-80%的「前循環中風」和佔 10–20%的「後循環中風」。前者是常見的FAST快速檢查(臉歪、手無力、言語混亂、時間要快送醫)，主要針對前循環，如大腦半球前側、供應語言與運動皮質的區域。但後者是椎-基底動脈與後大腦動脈領域，故常以視覺、平衡或顱神經功能障礙為主，臨床表現多樣且不典型：
視野缺損
視覺辨識障礙
眩暈、步態不穩
失讀或失寫
眼球運動異常
意識波動
中風｜不治療每分鐘損失 190 萬神經元
黃醫生強調，後循環中風在急症科中常常被「誤診」。因此，一旦出現突然無法閱讀的情況時，應把它視為急性神經功能缺損，不能簡單歸為眼科或精神科問題。因為每分鐘未治療之缺血性中風，約損失 190 萬個神經元，甚至會增加血腫擴大風險、導致顱壓上升和造成二次神經損傷。
中風不一定是「嘴歪手軟」才算中風。看似「奇怪」的症狀來表現，像是閱讀能力的突然喪失。遇到類似症狀時，臨床上的敏感性遠比表面症狀的嚴重程度更重要——及早評估、及早影像、及早處理，才是保護腦部功能的關鍵。