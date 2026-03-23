高山症｜行山現高原反應有咩症狀？食紅景天有冇用？登山中不適要即停 不理或有生命危險

高山症｜高地綜合症是甚麼？ 高山症多出現於海拔2,500米以上的地區，出現此症的原因包括登山過急、或由水平地區坐飛機到一些高海拔地區等，大氣中氧氣壓力隨高度上升而下降，令身體未能適應所致。人在氣壓下降時的即時反應是心跳加快、呼吸加速、血壓上升、小便次數多，以及輕微頭痛等。如身體未能適應，症狀會在登高後數小時加劇，發展為急性高山症。

高山症｜急性高山症症狀 急性高山症症狀包括頭兩側位置頭痛(起床或彎身時會加劇)及作嘔作悶、疲倦、頭暈或失眠等；其他病徵也包括失眠時會突然醒來並有窒息感、暴躁、食慾不振；面部、手及腳部浮腫。如未有即時停止登山及接受合適的治療可能會導致更嚴重的高山腦水腫及高山肺水腫。

高山症｜年輕人比長者更易有高地綜合症？ 高山症與登高速度、睡眠的海拔高度、高地逗留時間、體力消耗、遺傳因子有關，尤其是年輕和身體壯健的人士，出現高山症的機會更高，如決心太強、過勞、精神緊張、脫水、受寒或患上呼吸道感染等，亦會導致出現高山症的風險更高。

高山症｜出發前如何預防高地綜合症？ 患有嚴重高血壓、心絞痛、慢性阻塞性氣道疾病、貧血、癲癇症的人士如計劃出發到高原地區，應先諮詢醫生意見，及做一個詳細的身體檢查。 登山前如身體有任何不適，應待身體完全康復才開始旅程 盡量避免直接飛行前往高地，應在抵步後首數天要多休息，慢慢走，多喝水，忌飲酒，避免進食太飽或使用安眠藥 登山時慢慢上山，不可操之過急 保持溫暖，避免著涼。切勿緊張，以輕鬆心情登高 高山症｜登山前食紅景天有冇用？

不少研究也證實紅景天可提升氧氣利用率，可減緩高山症。台灣一項研究更證實，在登山前7天開始每天食紅景天補充劑，並在登山期間持續補充兩天，可預防急性高山症。