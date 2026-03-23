帶狀疱疹(即「生蛇」)是很多人的其中一個健康挑戰。許多人對此症存在誤解，常視之為單純的皮膚問題。然而，港怡醫院心臟科名譽顧問醫生謝德新指出，「生蛇不但會為身體帶來劇烈的疼痛，其實還會影響血管，增加中風和心臟病的風險。」 每3人就有1人生蛇 生蛇由水痘病毒引起，在嬰兒時期感染水痘後，病毒會潛伏在神經末梢中。當免疫系統因年齡增長或其他因素下降時，病毒便容易再次活躍。根據資料，本港39歲以上人士中，97%曾感染水痘，意味著每三人中便有一人可能生蛇。

患者在生蛇的早期往往只感到皮膚有輕微的痕癢和疼痛。1至2日內，症狀將進一步發展，出現紅疹或水泡，通常沿著胸椎或腰椎的神經生長。水泡可持續1至14日，期間可能出現膿疱及血水。謝德新指出，「而病程的後期，紅疹和水泡會逐漸結痂，整個過程持續約2至3星期。」 高危人認知不足 許多人對於生蛇的風險認識不足，尤其高危人士。調查顯示，許多50歲以上的慢性病患者對於自己生蛇的風險認知嚴重不足，近半數(45%)未曾與醫生討論過此病。謝德新表示，「特別是在糖尿病和慢性呼吸道疾病患者中，這樣的情況更為常見。」

心血管疾病VS生蛇 謝德新強調，生蛇並非僅僅是皮膚病，對心血管健康更造成直接影響。「心血管疾病患者的免疫系統或許已經出現衰老，這讓病毒有機可乘。此外，心血管疾病可能導致一種稱為PD-L1的蛋白質產量增多，進一步抑制針對水痘帶狀疱疹病毒的免疫反應。」這樣的變化使得病毒更容易活躍。 「當帶狀疱疹病毒活躍時，它可能直接傷害血管，引發血管壁的炎症，並導致結構破壞，埋下心血管問題的隱患，亦有可能增加血栓的風險。」另外，如果當生蛇影響到面部的三叉神經，甚至會增加中風的風險。

對於已有心血管疾病的患者來說，生蛇可能導致病情惡化，並且在用藥時須特別注意。謝德新建議，「生蛇的痛楚可能導致血壓升高，這對心臟病患者而言是雙重打擊。」 黃金72小時 治療生蛇的最佳時機是發病後72小時內。主要治療方法為口服抗病毒藥，有效縮短水泡出現的時間並減輕疼痛。若錯過治療時期，患者將可能面臨後遺症，如神經痛或更嚴重的中風風險，甚至影響到長者的精神健康，導致抑鬱等問題。 謝德新指，「接種疫苗是預防生蛇的有效方法，特別是心血管疾病的高危患者。」美國疾病控制與預防中心建議，50歲以上及18歲以上的高風險人群應接種新一代的重組疫苗。這種疫苗需要接種兩劑，保護力在接種後可持續至少11年。