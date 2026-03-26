減肥｜食飽忍唔到口仲想食？1招比食少半碗飯更能減肥！醫生教3招穩血糖減肥

每天都渾渾噩噩，只因血糖累事？有醫生指出，許多人會發現自己在早上總是感到疲倦慾睡，而且就算吃飽後也不停有想再進食的慾望。醫生指出，這種情況有可能與血糖波及有關，而且血糖波動更比脂肪增加更致肥。他推介有3大方法有助穩定血糖減肥。

減肥｜食飽忍唔到口仲想食？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，大多數人的真實困擾不是體重數字本身，而是血糖波動帶來的一連串症狀：早上昏沉、下午想睡、晚上精神好得睡不著；吃飽了卻還想吃；心悸、焦躁、頭暈或注意力不集中。這些不是意志力差，也不是單純年紀大了，而是身體在對抗劇烈的血糖起落。

減肥｜血糖震盪是怎麼發生的？ 劉醫生解釋指，當吃得密集且大量的精緻澱粉和糖分，在短時間內讓血糖快速上升。為了把血糖壓下，胰臟會大量分泌胰島素。情況就像開車猛踩油門又急煞車：血糖先衝高，接著被壓得太低。低血糖讓大腦誤以為缺能量，你就會再次想吃、想喝甜的或想靠咖啡提神，形成反覆的高低波動。

減肥｜為何這很重要？ 長期反覆暴露在高胰島素環境中，細胞會逐漸「不再聽話」——胰島素像是把葡萄糖送入細胞的鑰匙，鑰匙被頻繁使用後，門鎖(細胞對胰島素的反應)會變差。為了達到同樣效果，身體只好分泌更多胰島素，形成惡性循環：血糖高→胰島素更多→細胞反應更差→血糖更難控制。這便是胰島素阻抗的早期表現，長期下來會帶來腹部肥胖、脂肪肝、三酸甘油脂上升與慢性發炎，這些都屬於代謝疾病的起點。所以，變胖通常是結果，胰島素阻抗才是開始。

減肥｜醫生教3招穩血糖減肥 劉醫生指出，如果想改善以上情況，不用極端節食或拼命運動，先從穩定血糖的日常習慣做起，效果最快也最可持續： 1. 早餐有蛋白質 很多人早餐只吃多士或饅頭配咖啡，容易讓血糖上升又掉得快。

建議食物：蛋、乳酪、豆腐、魚或瘦肉。

蛋白質能減緩血糖上升速度、延長飽足感，減少上午嗜睡與頻繁想吃的狀態。

記住第一餐決定你一天的荷爾蒙與食慾節奏。 2. 改變吃飯順序 用餐時先吃蔬菜(纖維)、再吃蛋白質，最後吃澱粉。這個簡單順序能大幅降低餐後血糖峰值，不用刻意少吃，也能有效降低胰島素負擔。

3. 晚餐後散步 飯後短時間內做輕度活動(散步 10 分鐘)，不是為了馬上燃脂，而是讓肌肉優先使用血糖，能直接降低餐後血糖與胰島素分泌。這比單純少吃半碗飯更能改善餐後代謝反應。 劉醫生指，不是先逼自己快速減重，而是先把身體的代謝節奏調回正常。當血糖穩定、胰島素不再頻繁飆高，你的精神會回來、食慾會自然下降，體重也會在健康的節奏下慢慢回落。用三個簡單習慣開始，比短期極端節食更有機會長期維持。