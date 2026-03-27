心肌梗塞併主動脈瓣倒流 「複合式心臟手術」成功救命

病人肺水腫急遽惡化，導致嚴重肺水腫與循環崩潰，同時合併中度至重度主動脈瓣膜倒流。

一名68歲退休男性，平日有高血壓與高血脂病史，生活規律、無吸煙習慣，日前因胸悶與上腹悶痛持續兩天未緩解，終於在無法忍受下至輔大醫院急診就醫。經緊急檢查確認為嚴重急性心肌梗塞，病情刻不容緩，心臟內科團隊即刻啟動心導管手術，為生命爭取時間。然而，因忍痛時間過長，心肌已大面積壞死，轉入加護病房後，病人肺水腫急劇惡化，導致嚴重肺水腫與循環崩潰，同時合併中度至重度主動脈瓣膜倒流。心臟血管外科團隊評估後認為這可能是病人唯一一次修補心臟的機會，在與家屬充分溝通後，決定進行高難度複合式心臟手術。術後在外科加護病房8天密切照護下，肺水腫逐步改善，成功拔除呼吸器，病人最終能趕在農曆年前返家團圓。

複合式心臟手術是有風險的重大手術 需高穩定度與經驗

心臟血管外科主任游皓鈞表示，手術在建立體外循環後停止心跳，心外團隊先打開主動脈，以組織牛瓣膜完成主動脈瓣膜置換，隨後以「雙補片技術」牛心包膜與聚酯纖維(Dacron)補片修補破裂的心室中隔。為確保縫補牢固，必須同時打開左、右心室，自兩側將補片牢牢縫合，每一針都需極高穩定度與經驗累積。

然而真正的考驗仍未結束，病人在急性期使用大量抗凝血與抗血小板藥物，加上腎功能欠佳與全身發炎反應，止血極為困難。為確保安全，心外團隊採「暫緩關胸」策略，以紗布填塞壓迫止血，待隔日確認穩定後，才安全關閉胸骨。