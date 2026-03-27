心肌梗塞併主動脈瓣倒流 「複合式心臟手術」成功救命

一名68歲退休男性，平日有高血壓與高血脂病史，生活規律、無吸煙習慣，日前因胸悶與上腹悶痛持續兩天未緩解，終於在無法忍受下至輔大醫院急診就醫。經緊急檢查確認為嚴重急性心肌梗塞，病情刻不容緩，心臟內科團隊即刻啟動心導管手術，為生命爭取時間。然而，因忍痛時間過長，心肌已大面積壞死，轉入加護病房後，病人肺水腫急劇惡化，導致嚴重肺水腫與循環崩潰，同時合併中度至重度主動脈瓣膜倒流。心臟血管外科團隊評估後認為這可能是病人唯一一次修補心臟的機會，在與家屬充分溝通後，決定進行高難度複合式心臟手術。術後在外科加護病房8天密切照護下，肺水腫逐步改善，成功拔除呼吸器，病人最終能趕在農曆年前返家團圓。
複合式心臟手術是有風險的重大手術 需高穩定度與經驗
心臟血管外科主任游皓鈞表示，手術在建立體外循環後停止心跳，心外團隊先打開主動脈，以組織牛瓣膜完成主動脈瓣膜置換，隨後以「雙補片技術」牛心包膜與聚酯纖維(Dacron)補片修補破裂的心室中隔。為確保縫補牢固，必須同時打開左、右心室，自兩側將補片牢牢縫合，每一針都需極高穩定度與經驗累積。
然而真正的考驗仍未結束，病人在急性期使用大量抗凝血與抗血小板藥物，加上腎功能欠佳與全身發炎反應，止血極為困難。為確保安全，心外團隊採「暫緩關胸」策略，以紗布填塞壓迫止血，待隔日確認穩定後，才安全關閉胸骨。
手術成功需跨專科通力合作 每一環節缺一不可
游皓鈞主任指出，術後在外科加護病房8天密切照護下，拔管後原本幾近停擺的腎臟功能開始恢復排尿；兩週後轉出加護病房，再經三周心肺復健與營養支持，病人最終能自行步行出院。
游皓鈞主任強調，從急診團隊穩定生命徵象開始，心臟內科與導管室即刻打通血管，重症醫學團隊、專科護理師與呼吸治療師日夜守護，腎臟內科協助血液透析，胸腔內科與感染科精準調整治療，手術中麻醉科與體外循環師維持全身機能，術後復健科、營養師、社工與關懷團隊全面支持，每一環節缺一不可。
紮實訓練與團隊默契 成功守住一顆心臟與一個家庭
游皓鈞主任說，大家在各自崗位上發揮極致專業，才讓高風險手術得以成功。每一次簽下手術同意書，都是對病人最堅定的承諾，這場從急診到出院長達一個多月的醫療接力，不僅守住一顆心臟，也守住一個家庭的團圓與希望。
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