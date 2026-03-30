椰棗功效不是天然胰島素 高糖水果難降血糖

近日網路流傳「椰棗是天然胰島素，糖尿病患者可以安心食用」的說法，對此，天主教耕莘醫院內分泌科醫生馬文雅指出，這類說法屬於常見的健康迷思，將天然食物包裝成具有藥物效果，容易誤導民眾延誤治療。 沒有食物能變成胰島素 馬文雅醫生表示，椰棗並不是胰島素，更不可能取代降血糖藥物。胰島素是一種由胰臟β細胞分泌的荷爾蒙，其功能是協助血液中的葡萄糖進入細胞被利用，作用精準且強大。目前醫學上仍需依靠人體分泌或透過藥物注射補充，並不存在任何食物可以在人體內「轉化為胰島素」。

馬醫生強調，如果真有可以口服取代胰島素的天然食物，那將會是醫學史上的重大突破，必定會先發表在國際醫學期刊，而不是出現在網路廣告中。

椰棗其實是高糖水果 碳水化合物含量可超過七成 至於椰棗本身，馬文雅醫生說明，椰棗是一種高糖分水果，碳水化合物含量可超過七成，其中大多為葡萄糖與果糖，對血糖影響接近甜食。雖然部分研究顯示椰棗含有多酚與膳食纖維，可能使血糖上升速度略慢於純砂糖，但「升糖較慢」並不代表「不會升糖」，更不具降血糖效果。

網路健康詐騙常見三種陷阱 「天然」、「古老食療」與陰謀論 馬文雅醫生提醒，網路健康詐騙常利用三種心理陷阱： 第一、標榜「天然」讓人聯想到安全 第二、以「古老食療」包裝，讓人覺得比藥物更安心 第三、宣稱「醫界不願公開的秘密」，製造陰謀論氛圍 當這些說法再搭配見證案例或促銷資訊，往往容易讓民眾誤信。

誤信偏方恐延誤治療 曾有患者因此血糖失控 臨床上曾遇到患者因相信某些食物能「治療糖尿病」，開始大量食用甜食甚至自行減少用藥，結果數周後血糖失控才覆診。馬文雅醫生指出，問題並不在單一食物，而在於錯誤資訊造成治療延誤。

控制血糖沒有神奇食物 建立長期健康習慣才是關鍵 馬文雅醫生提醒，若看到網路宣稱「降血糖」、「通血管」、「天然胰島素」、「三天見效」等關鍵字時，應保持警覺。真正的醫學突破，通常會先出現在科學研究與醫學期刊，而非購物網站或社群廣告。