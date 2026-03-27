小腿抽筋｜常半夜小腿抽筋痛到大叫？研究揭1種維他命減痛減發作 醫生籲伴隨4症狀須求醫

半夜三更擾人清夢的竟不是其他人，而是自己的小腿？有醫生指出，如果經常會在半夜出小腿抽筋，而且痛感會令人想尖叫。醫生提醒，一旦這種小腿抽筋情況下，再伴隨4症狀就要小心，出現時應求醫檢查。另外，有研究發現，只要吃1種維他命，小腿抽筋的次數也可以顯著下降，甚至出現時痛感也有助減少。

小腿抽筋｜常半夜小腿抽筋痛到大叫？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，許多患者也有半夜被小腿抽筋痛醒的經驗，對很多人來說像地獄一樣——肌肉緊縮、動彈不得、疼痛尖銳。很多人會認為要「補鈣」就可以解決這個問題，但其實最新研究指出，有一種維他命功效亦十分有用！ 小腿抽筋｜小腿抽筋有甚麼成因？為何只補鈣沒有用？ 醫學上，這個情況是夜間腿部痙攣，大多數情況為良性，但會嚴重影響睡眠品質與生活品質，且成因常為多重因素重疊。

常見成因 神經肌肉疲勞：白天過度走路、站立或運動過量，可讓神經較易在休息時引發不自主收縮，引起痙攣。 電解質與水分失衡：肌肉收縮需要鈣、鎂、鉀、鈉等離子協調。如果流汗多、補水或飲食不均衡，容易抽筋。 局部循環與溫差：腳被冷氣風吹或腳部保暖不足，局部血管收縮會導致代謝廢物堆積，誘發痙攣。 結構與姿勢因素：長時間穿高跟鞋或睡姿讓腳尖長時間下壓，會讓小腿肌群處於緊繃狀態，增加抽筋風險。 劉醫生指出，若發現自己在補充鈣質後，問題也沒有改善，可能是與營養素的利用率問題有關。

小腿抽筋｜研究揭1種維他命減痛減發作 根據一項發表於 2024 年底的大型隨機對照試驗，研究針對 65 歲以上、頻繁夜間抽筋者。研究方法是每日補充 180 µg 維他命 K2，持續8周。結果受試者每周抽筋頻率由平均約 2.6 次降至不到 1 次，而且抽筋時疼痛強度和持續時間均顯著下降。 小腿抽筋｜為甚麼 K2 可能重要 劉醫生解釋指，維他命 K2在體內像搬運工或開關，能啟動並調節多種蛋白，協助鈣質「去對的地方、留對的地方」。若鈣在軟組織調控不良，肌肉與神經間的電解質平衡就容易出問題。說明了為何只補鈣有時沒效果，不是沒有鈣，而是鈣沒被正確使用或定位。

小腿抽筋｜5種維他命K2食物 維他命K2屬於脂溶性營養素，常見於「發酵食物」與「特定動物蛋白質」中，以下是最佳攝取來源： 納豆：維他命K2含量非常高 發酵芝士：如 Gouda、Cheddar 等熟成芝士 蛋黃：放養雞蛋含量較高 動物內臟與深色肉類：雞腿、肝臟等動物內臟與深色肉類 發酵蔬菜：如德式酸菜 小腿抽筋｜醫生籲伴隨4症狀須求醫 雖然經過飲食調整或拉筋可以改善這個問題伴隨以下症狀，就須求醫檢查： 頻率異常：一晚內多次抽筋且嚴重影響睡眠與日常功能。 外觀改變：抽筋後小腿持續紅腫、發熱或皮膚變色。 肌肉萎縮或無力：兩腿粗細不一或出現肌肉無力。 合併慢性疾病：如糖尿病、周邊動脈阻塞、腎臟病或正在透析。

小腿抽筋｜3大預防夜間抽筋的拉筋 劉醫生建議，如果你常半夜抽筋，預防永遠勝於治療，他建議睡前記得做3-5分鐘的小腿伸展，(例如勾腳尖、站立拉小腿)，睡覺時保暖腳部，避免冷風直吹。他推介以下３招預防夜間抽筋的拉筋方法： 推牆伸展

坐姿前彎

毛巾拉伸