壓力大｜壓力大好繃緊 久久不能平伏？營養師揭喝1種茶可從壓力中抽離 增放鬆感！

壓力會令人成長，但長期浸沉在這種情緒當中，令人相當窒息。有營養師指出，面對壓力時感到很繃緊，而且感覺久久不能平伏，可以多喝1種茶，有助從壓力中抽離，增加壓力後的放鬆感。

壓力大｜壓力大好繃緊 久久不能平伏？長期壓力大恐影響壽命！

營養師老辜在其Facebook專頁上分享指，人們常以為健康的關鍵在於盡量避免壓力；然從生理學觀點而言，壓力乃人體正常且必要之反應。決定健康長期走向的，非在於是否遭遇壓力，而在於能否適切且迅速地完成恢復。面對挑戰時，身體會啟動一連串壓力反應：

心跳加快

血壓上升

皮質醇分泌增加

這些改變目的在於提升即時應對能力。問題不在於這些反應會出現，而在於事件結束後這些反應是否能夠適時終止。科學上稱之為allostatic load(異態負荷)，意指身體在長期壓力調節中累積的生理負擔。當恢復速度變慢，原本短暫的壓力反應就會被延長，進而造成以下影響心血管及免疫與內分泌系統；長期下來，可能與高血壓、動脈硬化等慢性疾病風險上升有關，甚至影響壽命。