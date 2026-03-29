壓力大｜壓力大好繃緊 久久不能平伏？營養師揭喝1種茶可從壓力中抽離 增放鬆感！

壓力會令人成長，但長期浸沉在這種情緒當中，令人相當窒息。有營養師指出，面對壓力時感到很繃緊，而且感覺久久不能平伏，可以多喝1種茶，有助從壓力中抽離，增加壓力後的放鬆感。
壓力大｜壓力大好繃緊 久久不能平伏？長期壓力大恐影響壽命！
營養師老辜在其Facebook專頁上分享指，人們常以為健康的關鍵在於盡量避免壓力；然從生理學觀點而言，壓力乃人體正常且必要之反應。決定健康長期走向的，非在於是否遭遇壓力，而在於能否適切且迅速地完成恢復。面對挑戰時，身體會啟動一連串壓力反應：
心跳加快
血壓上升
皮質醇分泌增加
這些改變目的在於提升即時應對能力。問題不在於這些反應會出現，而在於事件結束後這些反應是否能夠適時終止。科學上稱之為allostatic load(異態負荷)，意指身體在長期壓力調節中累積的生理負擔。當恢復速度變慢，原本短暫的壓力反應就會被延長，進而造成以下影響心血管及免疫與內分泌系統；長期下來，可能與高血壓、動脈硬化等慢性疾病風險上升有關，甚至影響壽命。
壓力大｜喝1種茶可從壓力中抽離 增放鬆感！
研究顯示，某些日常習慣未必能降低壓力發生時之強度，卻有助於加速壓力解除後之生理回復。例如，長期飲用紅茶者在受壓期間之心率與血壓變動與常人相近，惟壓力解除後其皮質醇下降較快，且主觀放鬆感更為顯著。此現象顯示，某些飲食或生活方式影響的是「壓力之後的恢復」，而非壓力本身的發生。
壓力大｜4招從壓力中解放！
營養師解釋指，比起追求不見壓力的生活，更應培養促進恢復的能力。要從壓力後的恢復建議：
規律睡眠
適度運動
穩定的社會支持
某些含有生物活性物質的食物(例如茶多酚、茶胺酸)
以下方法皆可能透過調節神經與內分泌系統，協助機體從壓力狀態回復。雖然長期飲用紅茶未必能抑制壓力反應之強度，但可能促進壓力後的生理復歸，例如加速皮質醇下降並提升放鬆感；由於茶為多成分系統，其作用很可能源自多種活性分子之協同，而非單一成分。
營養師強調，壓力不是敵人，它只是身體對世界的回應。真正關鍵在於風暴過後，我們能多快且如何回到平衡。