喝水｜短時間飲太多水恐致抽搐腦水腫 出汗後飲會愈飲愈渴？醫生教4招健康補充水分

喝水也可能會引起健康問題？有醫生指出，若果在短時間內大量喝太多水可能會導致抽搐及腦水腫，另外，若在大量流汗後喝水也會愈飲愈渴。醫生指，有4種方法有助健康地補充水分。
喝水｜短時間飲太多水恐致抽搐腦水腫
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，補水重點不是單純喝多少，而是怎麼喝，以及同時維持鈉與滲透壓平衡。許多人認為一天一定要喝 2000 ml(8 杯)，但綜合回顧與調查顯示，並沒有嚴謹科學證據支持這個固定數字。日常水量需求會隨體重、活動量、氣溫、出汗量與飲食含水而改變。所以，補充水分只是生理調節，而不是「每日 KPI」。研究指出，飲水的３大真相如下：
1. 短時間內猛灌大量純水可能會有危險
腎臟有很強的排水能力，每日可處理約 15–20 公升水，但若短時間內飲入超過腎臟排水上限(尤其持續大量喝水)，會稀釋血鈉，導致低血鈉(hyponatremia)。 低血鈉可引發頭暈、噁心、嘔吐，嚴重甚至抽搐或腦水腫。這在長距離耐力運動如馬拉松中特別需要注意，因為運動時若只補白水且不補電解質，風險更高。
2. 冰水會「傷胃」證據不足
有人認為「冰水傷胃」缺乏臨床證據。運動生理研究指出，飲品溫度會影響胃排空，但並不表示冷飲會造成胃黏膜長期損傷。 運動後略涼的水(約 15–25°C)通常是較理想的選擇：能增加飲用舒適度、協助降溫且利於吸收。
3. 大量流汗後只補白水，可能越喝越渴
大量流汗不只是失水，還會流失電解質(尤其鈉)。若只喝大量無鹽白水，可能稀釋血鈉、造成體液滲透壓失衡，出現口渴、疲倦、頭暈等。 在高流汗量、長時間運動或高溫環境下，適當補充含鈉的運動飲料或鹽分可幫助維持血漿滲透壓與循環穩定。
喝水｜醫生教4招健康補充水分
補水要記得以下4大簡單原則，以免對身體會造成負面影響：
少量多次：每次約 150–250 ml 比一次大量喝更合適，一次喝500 ml只適用於馬拉松選手。
不等到口渴再喝：口渴通常代表已失水約 1–2% 體重。
流汗後補電解質：進行長時間或大量流汗的活動(跑步、戶外高溫工作、發燒)後應補充含鈉飲品或鹽分。
不必執著精準毫升數：觀察身體訊號(尿色淡黃、精神狀態穩定、無明顯水腫或夜尿過多)比追毫升數更實用。
喝水｜5個最常見錯誤補水迷思
黃醫生整理5個不屬實的最常見補水迷思如下：
一天一定要 2000 ml
多喝水能排毒減肥
冰水會傷胃
不渴不用喝
奶茶也算補水
黃醫生提醒，含糖飲料或高糖飲品反而可能增加體內滲透負擔或導致電解質不平衡。所以，補水不是比誰喝得多，而是比誰喝得聰明：根據活動量、氣候與身體訊號調整喝水策略，必要時補充電解質，避免短時間內大量灌水。水不是藥，但喝錯方式可能成為負擔。學會讀懂身體，勝過機械地追求「8 杯水」的數字。