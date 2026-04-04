喝水｜短時間飲太多水恐致抽搐腦水腫 出汗後飲會愈飲愈渴？醫生教4招健康補充水分

腎臟有很強的排水能力，每日可處理約 15–20 公升水，但若短時間內飲入超過腎臟排水上限(尤其持續大量喝水)，會稀釋血鈉，導致低血鈉(hyponatremia)。 低血鈉可引發頭暈、噁心、嘔吐，嚴重甚至抽搐或腦水腫。這在長距離耐力運動如馬拉松中特別需要注意，因為運動時若只補白水且不補電解質，風險更高。