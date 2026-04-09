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健康
出版：2026-Apr-09 11:30
更新：2026-Apr-09 11:30

全球每年有230萬宗 研究揭女士避免6件事 可消除28%乳癌

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Woman with pink ribbon breast cancer awareness world cancer day concept

全球每年有230萬宗 研究揭女士避免6件事 可消除28%乳癌

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作為最常見女性癌症的乳癌，在2023年共錄得5,603宗，更超越大腸癌成為本港第二常見癌症，最新的分析顯示，近三成乳癌與6個可逆轉因素有關，包括大量食用紅肉、吸煙和二手煙、高血糖、超重和肥胖、酗酒及運動不足。

6個逆轉因素

最新出爐的2023年全球疾病負擔研究顯示，乳癌是頭號的婦女癌症及殺手，每年有超過230萬宗新症，奪去逾76萬人的性命。估計到2050年，每年新症更會上升至350萬宗，死亡人數更倍增至140萬人，尤其是低收入國家的乳癌死亡率自千禧年後上升近一倍。

報告特別提到，28%的乳癌個案與6個可逆轉的因素有關，其中大量食用紅肉佔11%，吸煙或接觸二手煙佔8%，高血糖佔6%，體重指數過高佔4% ，攝取過量酒精及運動不足則分佔2%。若婦女能夠採取措施避開這些因素，即可以將乳癌風險降低近三成。

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乳癌預防飲食｜少食6類食物預防乳癌（am730製圖） 乳癌預防飲食｜高升糖食物如冬甩、即食麵（am730製圖） 乳癌預防飲食｜酒（am730製圖） 乳癌預防飲食｜含亞硝酸鹽的食物如煙肉、火腿及香腸（am730製圖） 乳癌預防飲食｜黃曲霉毒素如發霉的花生或粟米（am730製圖） 乳癌預防飲食｜高蛋白飲食（am730製圖） 乳癌預防飲食｜動物脂肪如五花腩及牛扒（am730製圖）

呼籲採取有效預防策略

研究人員指出，全球在控煙及控酒方面見到成效，但其他可改變因素則未見明顯改進，故呼籲各地衞生部門應該採取更有效的預防策略，以減低乳癌造成的疾病負擔。他們又提醒婦女要及早行動，包括維持健康適中的體重、保持活躍、盡量避免飲酒吸煙、餵哺母乳至少 6 個月，如有家族病史則宜諮詢醫生意見以便更有效預防乳癌。

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