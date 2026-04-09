全球每年有230萬宗 研究揭女士避免6件事 可消除28%乳癌

作為最常見女性癌症的乳癌，在2023年共錄得5,603宗，更超越大腸癌成為本港第二常見癌症，最新的分析顯示，近三成乳癌與6個可逆轉因素有關，包括大量食用紅肉、吸煙和二手煙、高血糖、超重和肥胖、酗酒及運動不足。

6個逆轉因素

最新出爐的2023年全球疾病負擔研究顯示，乳癌是頭號的婦女癌症及殺手，每年有超過230萬宗新症，奪去逾76萬人的性命。估計到2050年，每年新症更會上升至350萬宗，死亡人數更倍增至140萬人，尤其是低收入國家的乳癌死亡率自千禧年後上升近一倍。

報告特別提到，28%的乳癌個案與6個可逆轉的因素有關，其中大量食用紅肉佔11%，吸煙或接觸二手煙佔8%，高血糖佔6%，體重指數過高佔4% ，攝取過量酒精及運動不足則分佔2%。若婦女能夠採取措施避開這些因素，即可以將乳癌風險降低近三成。