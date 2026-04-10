維持大腦健康！專家點名6大不良習慣 自我否定、一心多用都上榜

現代人生活步調緊湊、長期處於高壓環境，不少人都遇過腦袋卡卡、記憶力下降、思緒混亂等情況，最後可能反倒影響工作效率，也讓人們急於尋找維持大腦清晰的方法。美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)精神醫學與行為科學部Alex Korb兼任助理教授於CNBC撰文指出，要保持大腦強健，其實不需要時刻努力，只要避開以下6個常見卻容易忽略的習慣，就能幫助對抗倦怠、集中注意力與保持情緒穩定，其中就包括重視焦慮情緒、不一心多用、放下自我否定等。

不忽視焦慮 它在提醒自己「當下甚麼最重要」 擁有較高成就的人容易將焦慮視為缺點，甚至試圖壓抑或忽略。Korb教授認為，其實焦慮就像「煙霧警報器」，是來自大腦邊緣系統「杏仁核」的訊號，提醒自己當下哪些事情更具重要性。 他坦言，過去自己習慣忽略焦慮，反而更難判斷何時該採取行動、何時該保持冷靜。現在當焦慮出現時，他會先停下來，試著理解「焦慮在告訴我甚麼」。當釐清焦慮的來源後，問題反倒迎刃而解，而不是陷入胡思亂想或不知所措。

不把自責當動力 避免陷情緒耗竭 人在承受壓力時，大腦前額葉會分泌多巴胺與正腎上腺素，短期內確實能提升專注力與行動力，但與此同時也會消耗與快樂、滿足感相關的神經傳導物質，如血清素、催產素與腦內啡等。 Korb教授說明，由此可見，以自我否定作為驅動力通常難以長期維持，最終還可能導向倦怠、情緒低落等，讓人感到痛苦。因此，他選擇轉換思考方式，當自己開始自責時，不再反覆思考那些「不想要的結果」，而是將注意力放在「想達成的目標」，可幫助釐清思緒，也更有動力去追求眼前的目標。

不刻意記錄睡眠數據！感到疲憊也別靠咖啡補救 現代人常透過穿戴裝置追蹤睡眠質素，例如快速動眼期(REM)或心率變化等，但Korb教授認為，人們難以直接控制睡眠狀態，如果過度關注這些數據，反而會增加壓力。 如果某天醒來感到疲憊，他會提醒自己「今天應該會過得比較艱難，但一切都會好起來」。同時他會維持原有作息，而不是透過補眠或額外攝取咖啡因來補救。他更重視的是有益睡眠的生活習慣，例如早晨曬太陽、規律運動等，另外固定就寢時間與褪黑激素分泌有關，建立放鬆的睡前儀式，則可幫助降低壓力荷爾蒙。

一心多用增大腦負擔 專注一件事助提升效率 多工處理(multitasking)常讓人感覺效率更高，但實際上在不同任務間來回切換，可能對前額葉造成負擔，影響決策與解決問題的能力。Korb教授提醒，每一次轉向關注新的任務，確實可能帶來短暫的多巴胺刺激，但這種效果只是錯覺，長期反而容易導致錯誤增加。因此，當需要高度專注時，他會把工作切分成各個小項目，一次只專心完成一件事，幫助大腦維持正常運作狀態。 不否定負面情緒 別勉強自己只能往好處想 正向思考雖然重要，但如果過度強調「一定要往好處想」，反而可能讓人感到更糟。Korb教授表示，有些成功人士會刻意避開負面情緒，強迫自己保持樂觀，卻適得其反。較健康的方式，是先承認有負面情緒的存在，並嘗試描述自己的感受，以幫助減輕杏仁核的負擔，讓大腦釋放壓力和重新集中注意力。

把「生產力等同自我價值」易倦怠 專家：先深吸一口氣 Korb教授坦言，過去他也將成就與自我價值畫上等號，試圖透過不斷努力，避免自己感到挫敗。但從神經科學的角度來看，這樣做可能讓壓力荷爾蒙長期處於高水平，雖然短期內能帶來動力與多巴胺刺激，但長期下來容易導致身心俱疲。現在的他在感到情緒低落時，會深吸一口氣，提醒自己「已經盡力了」。認知到「自我價值」代表的不只是工作表現，思維模式的轉變也讓人更容易感受到快樂與滿足。