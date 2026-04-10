哈佛研究：過得幸福健康須具備的6個生活習慣

人愈大，愈覺得過得幸福又健康才是人生中最重要的事。美國波士頓哈佛甘迺迪政府學院及哈佛商學院教授、行為科學家及幸福專家布Arthur Brooks最近在一個節目中引述一個過去的研究，總結現代人想生活得更幸福及健康時，應該要有的6個典型習慣。

「哈佛成人發展研究」於1938年開始，長達83年，是史上時間最長的幸福研究，當時研究團隊找來268名哈佛大學的男學生，並持續追蹤他們成年後的一生，他們的成長背景各異，成員也包括了後來成為名人的前美國總統甘迺迪，及前《華盛頓郵報》總編輯Ben Bradley等。研究最後歸納出，人生要過得幸福及健康，需要具備6個習慣。

史上時間最長的幸福研究

維持幸福健康的習慣一：飲食健康

維持健康的體重，平日也應該維持均衡飲食，但也不要為了減重而瘋狂節食，應該以健康持久的方式控制體重。

維持幸福健康的習慣二：經常運動

維持一個良好的運動習慣，但也不要過度鍛鍊，避免因太多運動而對身體造成結構性損傷。

維持幸福健康的習慣三：避免煙酒

研究中較幸福健康的參加者，他們對物質的攝取非常節制，不會成癮，一旦該事物帶來害處，也會立即戒掉。