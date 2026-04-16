補鉀｜食香蕉、橙控血壓防中風 但3類人食太多恐心跳停止！醫生教吃4類食物健康補鉀

鉀離子對身體的影響到底是利是弊？有醫生出，進食香蕉、橙等天然食物含鉀食不但可以消除莫名疲累，更可以控制血壓，預防中風。不過，有3類人攝取過多反而會造成心臟負擔，甚至會造成心跳停止。醫生指出，有4類食物有助健康地補鉀。

補鉀｜補鉀可控血壓防中風 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，若經常感到莫名疲憊、肌肉痙攣，或是察覺心跳節奏不規則，有可能是與體內的鉀離子狀態密切相關。鉀離子如同細胞內的「發電機」，負責調控心臟節律、肌肉收縮及神經傳導，是維持生命不可或缺的離子。其生理功能包括： 心血管保護作用：平衡鈉離子，協助調節血壓，降中風風險。 神經傳導與肌肉收縮：確保神經衝動正常傳遞，維持心肌與骨骼肌的規律收縮。 體液與酸鹼平衡：參與細胞內外水分分布及酸鹼值穩定。

補鉀｜低鉀血症3大症狀 劉醫生指出，一旦身體中的鉀離子不足(血鉀低於 3.5 mEq/L)時，就會出現低鉀血症，出現以下症狀： 肌肉無力、抽筋、易疲勞

胃腸蠕動減慢，導致腹脹、便祕

嚴重時出現心律不整、心悸，甚至呼吸肌無力 而一般情況下，若長期腹瀉、嘔吐、使用利尿劑或飲食攝取不足都可能會造成低鉀血症。 補鉀｜4類食物健康補鉀 劉醫生指出，鉀離子可以從以下天然食物補充： 蔬菜：菠菜、通菜、莧菜、冬菇、番茄

水果：香蕉、奇異果、釋迦、牛油果、橙

根莖類：薯仔、番薯、淮山

其他：豆類、堅果、椰子水

補鉀｜3類人食太多恐心跳停止 雖然鉀離子對身體有以上好處，但對於以下3類人而言，過多的鉀離子可能會造成心臟負擔，甚至有生命危險。 慢性腎臟病患者：腎臟排鉀能力下降，易蓄積過量，容易導致高血鉀。 服用特定心血管藥物者：如ACE抑制劑、ARB類降壓藥、保鉀型利尿劑。 腎上腺功能不全。 補鉀｜高鉀血症3大症狀 劉醫生指，當血鉀高於5.5 mEq/L就是高鉀血症，可能會出現以下緊急徵兆： 手腳麻木

肌肉痠痛、極度疲倦

突發性心律不整，可能導致心跳停止

他提醒，一般健康人士應多攝取新鮮蔬果，同時減少高鈉(高鹽)加工食品，以維持鉀鈉平衡。而腎臟病友或需限鉀者則建議，蔬菜先以滾水汆燙3至5分鐘，撈起後再油炒或拌調味，此步驟可溶出部分鉀離子。亦避免濃縮果汁、現打蔬果汁、濃肉湯、湯汁拌飯。