頭痛｜頭痛欲裂是猝死警號？點分偏頭痛定致命頭痛 醫生揭伴隨4症狀最高危

頭痛竟可能是猝死前的重大警號？有醫生指出，頭痛會導致猝死，但大多數常見頭痛(如偏頭痛)是良性的。而普通偏頭痛定致命頭痛出現的症狀皆有所分別，醫生指出，有幾種致命的頭痛疾病，當中有一款若伴隨4症狀就屬最高危。

頭痛｜頭痛欲裂是猝死警號？ 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，頭痛是現代人極為常見的困擾。熬夜、壓力、長時間看著螢幕，都可能引發頭痛。所以，許多人習慣將頭痛視為「正常現像」。然而，黃醫生強調，有些頭痛，其實是大腦發出的致命求救訊號。

頭痛｜3種最危險的頭痛類型 黃醫生表示，大部分頭痛屬於良性，例如緊張型頭痛或偏頭痛，並不會直接危及生命。在極少數情況下，頭痛確實可能與猝死相關——雖然機率不高，卻不容忽視。黃醫生指出，有3種最危險的頭痛類型如下。 1. 爆炸性頭痛 臨床上最需要警覺的頭痛稱為 「爆炸性頭痛」(Thunderclap headache) 。患者常形容是一生中最痛的一次頭痛。這種頭痛的常見病因包括： 腦動脈瘤破裂

腦血管畸形

高血壓性腦出血裂 除了劇烈頭痛，一般會伴隨以下症狀： 噁心、嘔吐

頸部僵硬 視力模糊 意識改變 根據《Lancet》的文獻，約10%至15%的蜘蛛網膜下腔出血患者，在到達醫院之前就已經死亡。 2. 腦靜脈栓塞 較少見但同樣致命的頭痛病因是腦靜脈栓塞。這種疾病好發於年輕女性、產後婦女、以及服用口服避孕藥的人群。症狀可能包括： 持續性頭痛

癲癇發作

視力模糊

意識程度下降 若未能及時診斷與治療，可能導致腦腫脹甚至腦出血。 3. 腦膜炎與腦炎 頭痛合併以下症狀時，必須高度懷疑中樞神經系統感染： 發燒

頸部僵硬

畏光

意識混亂

嚴重的細菌性腦膜炎可能在24至48小時內快速惡化。這類感染若未及時治療，死亡率顯著升高。

頭痛｜SNOOP口訣快速辨識需求醫頭痛 黃醫生指，若要快速辨識需要緊急就醫的頭痛，臨床上常用SNOOP口訣。只要符合其中任何一項，就建議盡快尋求神經科或急診評估： S(Systemic symptoms)：伴隨發燒、全身性症狀。

N(Neurologic symptoms)：出現神經學症狀，如肢體麻木、癲癇。

O(Onset sudden)：頭痛為「突然爆發型」。

O(Older age)：50歲以後才首次出現的頭痛。

P(Pattern change)：原本的頭痛型態突然改變。 黃醫生再次強調，絕大多數頭痛是良性的，不必過度恐慌。然而，當您或身邊的人出現突然發生、劇烈程度前所未有、或與平常完全不同的頭痛，請不要只是忍耐或服用止痛藥。這很可能是大腦正在發出的最後警報，及時就醫，或許就能避免一場悲劇。