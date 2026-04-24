網上瘋傳「檸檬水＋橄欖油」可以養顏助消化？營養師：效果有限 4類人咪跟風

皮膚科Lauren Kole醫生指出，雖然橄欖油中的多酚具有抗發炎作用，維生素C也與膠原蛋白生成有關，但目前缺乏足夠證據顯示，只靠飲食補充上述成分就能改善肌膚健康。

近期一種「檸檬汁加橄欖油」的養生方式在歐美、韓國皆爆紅，就連韓國女團成員張員瑛也在Vlog大力分享。英國《衛報》報道，TikTok和Instagram上不少健康網紅也聲稱，這種喝法能幫助消化、讓肌膚透亮，甚至還有「排毒」效果。對此，營養師指出，檸檬汁加橄欖油確實有維生素C、不飽和脂肪等營養成分，但改善腸胃道和肌膚健康的效果仍缺乏科學證據，一般人要嘗試也無妨，不過患有胃酸倒流、膽石，或常服用降血糖藥、抗凝血劑等的族群應謹慎跟風。

重點在橄欖油！屬不飽和脂肪可護心 檸檬汁貢獻不多 報道指出，從營養角度來看，橄欖油加檸檬水的好處多來自橄欖油，至於一湯匙檸檬汁只能佔每日所需75毫克維生素C中的6%左右。過去就有研究顯示，以橄欖油為主要脂肪來源，搭配蔬菜、魚類，以及減少攝取紅肉與精製澱粉的地中海飲食模式，與心肌梗塞或中風等重大心血管事件風險呈下降趨勢有關。 Michelle Routhenstein營養師指出，橄欖油屬於單元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇(LDL)、維持血管彈性，對心血管健康具有正面影響。此外，橄欖油富含多酚類抗氧化物，屬於一種植物性抗氧化劑，有助減少發炎與細胞損傷。一湯匙橄欖油含有7至15毫克多酚，具體含量取決於製作方法和所用的橄欖品種。

直接喝比較好？營養師：橄欖油與檸檬當配角更有益 Routhenstein營養師也提醒，橄欖油與檸檬的健康益處，主要是「幫助吸收其他營養素」，例如橄欖油能提升脂溶性抗氧化物(如茄紅素、葉黃素)的吸收，而維生素C則有助人體吸收來自菠菜、羽衣甘藍等蔬菜中的鐵質。如果單獨喝下這兩種食材，反而得不到這樣的加乘效果。不過，橄欖油中的多酚和維生素C一樣對較高的溫度敏感，用喝的好處在於可以保持這些成分的天然狀態。

能美肌、助消化？專家搖頭：缺乏科學證據 對於網友最關心的「養顏美容」效果，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校醫學院皮膚科Lauren Kole醫生指出，雖然橄欖油中的多酚具有抗發炎作用，維生素C也與膠原蛋白生成有關，但目前缺乏足夠證據顯示，只靠飲食補充上述成分就能改善肌膚健康。 另外，臨床確實觀察到地中海飲食對改善痘痘等皮膚炎具有一定潛力，不過推測更多是因為減少了高升糖食物，例如甜食、精製澱粉與油炸食品，而不是因為橄欖油的作用。

消化方面，Lauren Manaker營養師表示，橄欖油確實可能有助腸道蠕動，也有研究認為其可作為改善便秘的選項之一；檸檬汁則可能促進胃酸分泌，加快食物進入小腸的速度。不過，這類效果因人而異，且胃酸過多也可能導致胃痛、胃潰瘍、胃酸倒流等問題。 橄欖油可能影響腸胃、血糖 4 類人特別留意 Manaker營養師提醒，患有胃酸倒流或胃部較敏感的人，可能因檸檬的酸性與橄欖油的油脂特性而出現不適症狀。膽囊疾病(如膽石)患者也要留意，攝取大量的橄欖油可能刺激膽汁分泌，引發疼痛；脂肪吸收不良者或腸胃疾病患者(如克隆氏症)，也可能難以消化橄欖油。