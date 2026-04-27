高血壓｜做運動血壓狂升＝高血壓患者動不宜運動？醫生揭：運動反而是最有效治療 4建議增效果

血壓｜做運動血壓狂升＝高血壓患者動不宜運動？

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，當我們開始活動身體，心跳自然加快、血流速度增加，這是為了將氧氣和養分有效送達正在工作的肌肉。因此，血壓在運動過程中會暫時上升。這不是異常，而是身體精準調度的表現正在配合當下的需求做出反應。而真正影響血壓長期變化的關鍵，並不在運動當下的上升，而在於運動結束之後的那段調整時間。

近年的研究已經清楚指出運動帶來的降血壓效果，主要發生在運動之後，而且是身體自己調整出來的結果。當運動結束，身體會從活躍狀態慢慢回歸平衡，血管開始放鬆、一氧化氮生成增加、周邊血管阻力下降，自律神經也從緊繃狀態轉回穩定的節奏。接著，血壓便會自然下降。這個現象在學術上稱為 「運動後低血壓」，而且這個效果可維持一段時間，有時甚至可以延續到一兩天。：