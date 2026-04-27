高血壓｜做運動血壓狂升＝高血壓患者動不宜運動？醫生揭：運動反而是最有效治療 4建議增效果

做運動到底對血壓控制是利是弊？有醫生指出，患者會疑惑運動時血壓狂升，是否代表高血壓患者動不宜運動呢？運動時血壓明明會上升，為甚麼卻有人指出反而能降血壓，醫生指出，背後原因並推介4大建議放大運動後的血壓調節效果。
血壓｜做運動血壓狂升＝高血壓患者動不宜運動？
基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，當我們開始活動身體，心跳自然加快、血流速度增加，這是為了將氧氣和養分有效送達正在工作的肌肉。因此，血壓在運動過程中會暫時上升。這不是異常，而是身體精準調度的表現正在配合當下的需求做出反應。而真正影響血壓長期變化的關鍵，並不在運動當下的上升，而在於運動結束之後的那段調整時間。
近年的研究已經清楚指出運動帶來的降血壓效果，主要發生在運動之後，而且是身體自己調整出來的結果。當運動結束，身體會從活躍狀態慢慢回歸平衡，血管開始放鬆、一氧化氮生成增加、周邊血管阻力下降，自律神經也從緊繃狀態轉回穩定的節奏。接著，血壓便會自然下降。這個現象在學術上稱為 「運動後低血壓」，而且這個效果可維持一段時間，有時甚至可以延續到一兩天。：
運動當下的血壓上升：是身體在支援肌肉活動的需求。
運動之後的血壓下降：是身體重新把整個系統調整回穩定狀態。
張醫生強調，當這樣的調整反覆出現，身體就會愈來愈熟悉「如何回到平衡」。亦解釋了為甚麼有些人運動量不一定很大，血壓卻能慢慢改善，因為他讓身體一次又一次進入這個運動後的調整階段。
血壓｜為甚麼有人運動後血壓降得很明顯，有人卻沒感覺？
根據2026年《Journal of Human Hypertension》期刊整理將近四十年的研究資料，每個人對運動的反應本來就不同。影響因素包括：
運動強度與方式
恢復姿勢
當天的飲食與睡眠狀態
有些人做有氧運動後比較容易出現血壓下降，有些人則在阻力訓練或高強度間歇訓練後效果更明顯。所以，張醫生指，健康策略需要個人化調整，而不是套用同一套模式。
血壓｜4大建議增效果
張醫生指，在日常生活上，他建議4個方法有助放大運動後的血壓調節效果：
1. 先了解自己的「身體底層狀態」
直接運動前，先掌握幾個基本資訊：
平時血壓是否穩定？
心跳是否有良好的彈性(心率變異)？
是否有慢性發炎或代謝問題(血糖、血脂)？
若有條件，可進一步了解血管放鬆能力(如一氧化氮相關指標)
這就是所謂的「分子背景」。知道自己的起點，才容易理解為甚麼運動效果會有差異。
2. 把觀察重點放在「運動後的變化」
很多人運動完就結束了，但其實最重要的事情才剛開始。建議簡單記錄：
運動前血壓
運動後10至15分鐘的血壓
運動後30分鐘至1小時的血壓
觀察身體有沒有啟動調整？這個調整效果可以維持多久？有些人會發現，運動後一段時間變得比較放鬆、比較好睡、思緒更清楚，其實都是自律神經正在重新校準的信號。
3. 開始做「對自己有反應」的調整
當了解自己的反應模式後，就可以微調：
血管較緊、運動後血壓下降不明顯：可增加有氧運動，搭配富含硝酸鹽(nitrate)的蔬菜(如菠菜、甜菜根)，幫助血管放鬆。
壓力大、自律神經偏緊：運動節奏放慢，結合深呼吸與放鬆練習，讓身體更容易進入調整狀態。
代謝不穩定：同步調整飲食時間與營養內容，穩定整體系統。
重點不是做很多，而是做「對身體有反應」的那一種。
4. 建立一個可持續累積效果的循環
形成一個正向節奏：
運動 → 身體開始調整 → 觀察變化 → 微調方式 → 再運動
每跑一次這個循環，身體就會更熟悉如何調整。長期下來，血壓、自律神經、整體代謝都會逐步趨於穩定。
張醫生表示，運動不只是「動一動」，它其實是一個讓身體重新學會調整自己的工具。當用這個角度來看待，並搭配基本的檢測與觀察，運動就不再只是盲目的努力，而成為一件有方向、有累積效果的事情。每個人的運動方式、強度、時間，都可以根據身體的回應來調整，甚至結合個人化營養，一起優化這個調節過程。這就是精準健康的核心理念——從基因、代謝、生活習慣，一起看見身體的變化，然後慢慢做出適合自己的調整。