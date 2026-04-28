操肌｜練3大肌肉群可燃脂穩血糖抗衰老！操肌不只靠蛋白質 醫生教2招熱身拉筋防肌肉受傷

肌肉應該要如何訓練呢？有醫生指出，肌肉是人體最強的代謝器官，若重點訓練3大肌肉群能有助穩定血糖並燃燒脂肪。另外，在飲食上有2類營養最關鍵，並不局限於蛋白質的攝取，有助給身體最好的燃料，以提升代謝。醫生指出，有2招熱身拉筋，有助防肌肉受傷。

效果：強化核心能保護脊椎，改善久坐帶來的腰背不適，同時提升日常活動的效率與安全。

效果：大腿與臀部的肌肉量占全身很大比例，鍛鍊這裡對穩定血糖、燃燒脂肪的效果最直接、最明顯。

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其 facebook專頁 上分享指，肌肉能幫我們燃燒熱量、穩定血糖，但訓練時也有技巧。若想要提升身體的代謝效率，應該把焦點放在大肌肉群，包括上肢、下肢和核心，因為這些肌肉群的報酬率最高。

操肌｜運動頻率與時間

劉醫生表示，運動頻率與時間也很關鍵，他表示，不必每天把自己練到筋疲力盡。根據運動科學研究，達到健康效益的阻力訓練建議如下：

每周次數：2 至 3 次(讓肌肉感受到「酸」的強度即可)

每次時間：30 至 50 分鐘

新手入門：可從每次 15 分鐘開始，重點在於「持續規律」，而非一開始就追求高強度

操肌｜2招熱身拉筋防肌肉受傷

另外，肌肉受傷亦是運動中斷的最大原因，應記住這個順序：